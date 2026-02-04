不是升職加薪！上班族揭「3大超爽瞬間」　全場共鳴：能開心一整天

▲忽然得知主管不進公司，上班族直呼是小確幸。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

比加薪還感到開心？一名上班族笑虧，出社會後才懂，上班最爽的不是升職加薪，而是成功躲過職場小地雷的瞬間，例如茶水間沒人、印表機順利運作，甚至主管整天外出開會，只要發生一項，就會覺得今天能平安下班。貼文曝光後，引發上班族共鳴，「討厭的同事請假也算小確幸」。

一名網友在Threads表示，長大出社會後才發現，認為上班最爽的從來不是升職加薪，而是那些小到不行、卻能讓人鬆一口氣的瞬間，只要其中一項發生，就會覺得「今天的我可以平安活到下班」。

社畜懂！活到下班的3大關鍵



原PO列出三大「躲過一劫」的療癒時刻，第一名就是走進茶水間發現裡面剛好沒人，不用硬擠笑容跟不熟的同事寒暄；第二個準備印資料時，印表機不但沒卡紙、沒缺碳粉；第三點直接被原PO加到滿分，就是主管一整天都在外面開會不在公司，少了臨時交辦、突襲關心與情緒壓力，連空氣都變得清新許多。

該貼文一出，立刻引爆無數上班族共鳴，「開心一整天」、「沒錯！我也在學習從這些小事情中知足」、「第一點很認同」、「第二點好有感，尤其不要在緊急的時候」、「下班走出公司，沒其他人在等電梯+電梯馬上來」、「我懂～我也喜歡這種小確幸」。

不少人也分享各種情境，尤其得知主管不進公司，可以放鬆一整天，「上班搭電梯剛好自己搭」、「還有上班當天主管請假」、「本來預計要開的會，臨時被取消，頓時覺得自己是全天下最有福報的人」、「辦公室今天只有我一個人」、「走進廁所+走出廁所都沒有遇到任何人」、「討厭的同事請假也算小確幸」。