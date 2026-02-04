　
政治

「吸票機」高嘉瑜回鍋選議員　王世堅籲識大體：要選就選台北市長

▲▼ 王世堅陪同民進黨市議員登記參選 。（圖／記者黃克翔攝）

▲王世堅陪同小雞登記參選 。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨直轄市議員初選今（4日）開始領表登記，最大亮點除前立委高嘉瑜回歸港湖議員選戰外，還有綠委王世堅陪同3位小雞新人登記參選議員。對於高嘉瑜回鍋參選議員，王世堅坦言「意外」，表示希望高嘉瑜更識大體，應直接參選市長，「她對市政熟悉又是台大法律高材生，高嘉瑜回鍋參選議員我真的意外，應該參選市長才對」。

媒體詢問，高嘉瑜登記參選議員，是否會留晚一點等她？王世堅回應，「高嘉瑜要來登記？她是來登記選市長的吧」，直言她回鍋選議員蠻讓人意外，高嘉瑜的學經歷跟政治資歷，其實非常適合參選台北市長，他自己就推薦過鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄跟高嘉瑜。

王世堅指出，高嘉瑜在北市議會的表現，不管問政或地方服務都非常好，市政經驗嫻熟，學養俱佳才貌雙全，參選市長比較有道理，「不曉得高嘉瑜等等登記什麼，登記市長我就一定去陪她」。

媒體追問，是否認為高嘉瑜參選議員大材小用？王世堅坦言，真的會勸她，既然要選、再次復出，以她的知名度，參選的方式可以完全不同，有別於一般傳統選法，就像一隻快樂小鳥到處飛翔、唱歌、覓食，她是這種選法，這種選法可能可以打破傳統窠臼、走出新的路，高嘉瑜應該參選市長才對。

王世堅認為，高嘉瑜非常強，性格豁達開朗識大體，如果高嘉瑜退一步參選議員，她初選過後、提名名額確定後，相信她會樂於跟全體議員聯合競選，她本來就蠻開朗，以高嘉瑜過去資歷，回來參選議員算是前輩，前輩帶領幾位後進非常好、是一樁美事。

王世堅指出，如果黨部主張在這區聯合競選，相信高嘉瑜會接受，她很識大體，但希望她更識大體、直接參選市長，高嘉瑜對市政熟悉、是台大法律高材生，問政能力大家有目共睹，「高嘉瑜回鍋參選議員我真的意外」，但不會影響何孟樺，何的問政表現一鳴驚人，質詢準備跟資料豐富，不卑不亢非常傑出，選民看在眼裡，即便有高嘉瑜這麼強的吸票機，也不會對何孟樺造成影響。

02/02 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「吸票機」高嘉瑜回鍋選議員　王世堅籲識大體：要選就選台北市長

高嘉瑜王世堅議員初選2026台北市長民進黨2026北市議員

