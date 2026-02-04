刑事局大隊長、科室主管人事調整　19人高階警官2/6交接

▲刑事局外觀空景。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導



刑事局４日上午公布刑事大隊長、科室主管等重要高階警官職務。刑事局表示，基於現階段推動刑事工作需要，以有效發揮整體治安功能，刑事局及各警察機關重要刑事警職職缺，經參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討後報奉內政部警政署核定。



本波人事晉升名單共19員，統一於2月6日星期五辦理交接到任：



一、 刑事局第四序列刑事主管



刑事局偵查科科長戴長生調任刑事局偵查第三大隊大隊長。

刑事局司法科科長王嘉華調任刑事局偵查科科長。

刑事局司法科研究員李雅惠陞任刑事局司法科科長。

刑事局偵查第九大隊大隊長林振瑞調任刑事局偵查第四大隊大隊長。

刑事局資訊科科長郭丁太調任刑事局偵查第九大隊大隊長。

刑事局秘書室主任施能新調任刑事局資訊科科長。

刑事局詐防中心督察陳培德調任刑事局秘書室主任。

刑事局反黑科科長許忠彥調任刑事局偵查第六大隊大隊長。

刑事局反黑科研究員岳瀛宗陞任刑事局反黑科科長。



二、 刑事局第四序列督察、秘書



刑事局偵查第四大隊副大隊長賴耀宗陞任刑事局詐防中心督察。

刑事局詐防中心秘書葉明鐘調任刑事局督訓科督察。

刑事局資訊科技正張躍瀚調任刑事局詐防中心秘書。



三、刑事局第五序列副大隊長



彰化縣警察局刑事警察大隊大隊長江嘉勝調任刑事局偵查第四大隊副大隊長。



四、第五序列刑事警察大隊大隊長



台東縣警察局刑事警察大隊大隊長溫裕宏調任彰化縣警察局刑事警察大隊大隊長。

刑事局偵查第八大隊隊長陳建仁陞任台東縣警察局刑事警察大隊大隊長。

刑事局偵查第三大隊隊長陳力維陞任保安警察第三總隊刑事警察大隊大隊長。

刑事局國際刑警科隊長張詔雄陞任保安警察第七總隊刑事警察大隊大隊長。

金門縣警察局刑事警察大隊大隊長吳易泉調任南投縣政府警察局刑事警察大隊大隊長。

刑事局偵查第八大隊隊長白勝雄陞任金門縣警察局刑事警察大隊大隊長。

獨／聖石公關長邀刑事局高層餐敘 檢警提前發動拘搜驚險破局



獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資 海削千萬被捕



獨／狼父警性侵女兒348次陳屍家中 另涉性騷女警遭吃案迄無真相