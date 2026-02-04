綠高雄市議員初選開打　新潮流、湧言會血戰成派系延長賽

▲綠高雄市議員初選開打！湧言會這次推出的「17人團結戰隊」，象徵議會拚過半。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者吳奕靖、賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市議員初選登記起跑，看似是地方基層選戰，實則是「高雄市長初選延長賽」。過去以前立委趙天麟為首、代表年輕世代的湧言會，在登記首日高調集結17名參選人，全面亮兵，對照黨內長期掌握高雄政治資源的新潮流系統，派系較勁的意味十分明顯。

湧言會這次推出的「17人團結戰隊」，由立委王定宇、立委黃捷及市議會民進黨團總召江瑞鴻親自領軍，以12名現任議員搭配5名新人一同出擊。在民進黨提名34席的基礎上，提出17位參選人，象徵為民進黨議會拚過半的強烈意義，據聞後續還有「湧言男力」、「湧言女力」及「邁系子弟兵」等不同主題的登記造勢活動接續推出。

根據觀察，這並非單純的議員初選，而是高雄市長初選由湧言會力挺的邱議瑩失利後，湧言會重新整隊、重返戰場的關鍵一役。17人同進同退、主打團體戰，目標不只是「初選過關」，而是要在議會席次上建立足以抗衡新潮流的實質板塊，為下一次市長布局保留籌碼。

黃捷扮演「市政成績代言人」角色，細數陳其邁市府近年在演唱會經濟、亞灣建設、台積電投資等「全台第一」政績，並直言這些成果背後，仰賴的是議會中一群「願意並肩作戰」的議員。這番說法，被解讀為對新潮流「制度派、管理派」路線的正面對比，主打行動派、戰鬥派形象。

江瑞鴻則進一步點破關鍵，強調湧言會是一個「可以立刻銜接市政」的戰鬥系統，意圖傳達一個訊號：湧言不只是青年派系，而是具備執政延續能力的政治集團。政壇觀察認為，這正是湧言會試圖補齊、並與新潮流正面競爭的核心敘事。

▲賴瑞隆市長一役拚整合高雄派系，雖獲市黨部喊全力支援，但議員初選各派系仍各自為政。（圖／記者賴文萱攝）

對於代表民進黨參戰高雄市長的新潮流立委賴瑞隆來說，雖然市長一役已與黨部達成整合團結共識，但議員初選階段，派系之間各自為政、壁壘分明，也是他初選後無法順利整合的原因。

賴瑞隆對此事回應，議員初選是民進黨的制度，大家都會公平的競爭，他會扮演母雞角色，全面做相關的輔選工作，只要有邀約都會來配合。

賴瑞隆強調，他會全力來輔選所有提出需求的候選人，但在初選過後，一樣要團結所有代表民進黨的議員和參選人們，目標全數當選，組成一個過半的堅強議會團隊，一起來讓高雄更好。

事實上，目前高雄市議會湧言會勢力相較新潮流較為強大，拿下議長、議會黨團總召等重要關鍵。這次湧言會能否藉由17人戰隊成功擴張版圖，不只關乎議會過半，更是決定未來能否再次挑戰新潮流核心在高雄地位的關鍵戰役。