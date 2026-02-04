　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

見王滬寧批抗中保台「媚美賣台」　蕭旭岑：鄭麗文向習近平問候

▲▼「國共兩黨智庫論壇」3日在北京舉辦，大陸全國政協主席王滬寧4日會見國民黨副主席蕭旭岑。（圖／讀者提供）

▲大陸全國政協主席王滬寧4日會見國民黨副主席蕭旭岑。（圖／讀者提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑今（4日）上午與多位出席「兩岸交流合作前瞻論壇」代表團成員，赴北京人民大會堂會見中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，當場替國民黨主席鄭麗文向對岸領導人習近平表達問候；蕭旭岑更說，絕大多數台灣民眾已經逐漸了解，所謂「抗中保台」，真相其實是「媚美賣台」，並不符合台灣人民利益，台灣民眾絕對不希望兩岸走向衝突。

蕭旭岑表示，非常榮幸代表中國國民黨偕同許多台灣專家學者出席兩黨智庫共同舉辦的論壇，昨天論壇非常成功，各界反應熱烈，「我謹特別代表鄭麗文主席，向您表達問候，也請您代為向習近平總書記轉達鄭麗文主席的誠摯問候。」

蕭旭岑提到，海峽兩岸在1992年達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』」的共識，這就是大家都熟知的「九二共識」，以及反對「台獨」，這是兩岸能夠繼續交流的共同政治基礎。同時兩岸同胞更有共同的血緣、文化、歷史、情感，「去中國化」在台灣始終無法成功，就是因為中華意識是我們的魂，中華文化是我們的體，中華民族是我們的根。

蕭說，這次論壇聚焦於許多台灣民眾關切的議題，從觀光、旅遊、醫療安養，到防災、能源問題、AI未來發展，都是兩岸可以密切交流合作的領域。尤其是大陸近年在許多科技與技術有巨大的突破，其中有非常多台灣可以取經之處，這次論壇只是個開始，未來深切希望雙方可以進一步深化合作，共創榮景，嘉惠兩岸同胞。

蕭旭岑也表達，大多數台灣民眾希望兩岸維持溝通管道，持續交流交往。尤其是透過適當的溝通平台，解決兩岸在交流中衍生的各項問題，消弭因為交流不夠產生的各種誤解，中國國民黨責無旁貸，願意擔負起這樣的責任，協助台灣各個產業加強與大陸合作，進一步促成兩岸和諧、交融，互利、雙贏。

蕭旭岑說，兩岸雖然各自採取的制度，生活方式及價值經驗不同，但大家都是炎黃子孫，同屬中華民族，大家都是同胞，彼此血緣相依，情感共通，沒有人希望走向兵戎相見。絕大多數台灣民眾已經逐漸了解，所謂「抗中保台」，真相其實是「媚美賣台」，並不符合台灣人民利益，台灣民眾絕對不希望兩岸走向衝突。

蕭旭岑也表示，世界面臨百年未有的大變局，國際關係更是急遽變化，從俄烏戰爭到中東地區的衝突，許多家園遭到砲火摧殘、親人分離的痛苦，更讓許多台灣民眾感受到，兩岸關係和平穩定格外重要。這顯現在最近台灣多項民調，希望維持兩岸關係，避免發生衝突，不希望看到自己親人上戰場，是絕對的主流民意。

蕭旭岑說，希望兩岸要交流，要合作，更要避免戰爭的風險，用交流取代對抗，用協商取代衝突，兩岸的中國人，要比其他國家更有智慧，在共同的血緣、文化、歷史、情感，以及共同的政治基礎下，讓兩岸透過和平的方式解決爭端，兩岸共同致力振興中華，才能讓彼此有更安全、更美好的未來。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄銀樓被搶！　秒劫97萬金條
砍警遭擊斃！　市場持刀惡男起底
快訊／拖拉庫前主唱涉家暴！　遭判拘役
受傷警滿臉血喊沒事！　路人幫壓制卻中槍：打到我了啦
足療師隨機砍人「不知為何動手」　警大外割制伏還原過程
快訊／北市女捧700萬現金　當街遭飛車搶走
擋國防預算被美方批！藍議員怒了：再唧唧歪歪「制裁美國」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不滿李貞秀！　鄭運鵬：講什麼憲法解釋都是狗屁、憲法沒有中國2字

直擊／尷尬！王世堅陪小雞登記後快閃　高嘉瑜等不到同框：堅哥呢？

陸委會批國共論壇15項共識「配合統戰」　國民黨：兩岸的絆腳石

烏拉圭稱「台灣是中國不可分割一部分」　外交部批：嚴重扭曲事實

全教產轟賴清德「好老師不如好書」侮辱　綠支持者灌爆：造謠爛老師

賴清德「找好老師不如找好書」惹議　綠委還原現場：別斷章取義

美國議員點名台灣立院　強烈鼓勵批准賴清德1.25兆國防預算

質疑李貞秀學傅崐萁「假離婚」　陳培瑜：可製造非常多法律漏洞

「吸票機」高嘉瑜回鍋選議員　王世堅籲識大體：要選就選台北市長

綠高雄市議員初選開打　新潮流、湧言會血戰成派系延長賽

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

陸屁孩放火燒死薩摩耶

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

不滿李貞秀！　鄭運鵬：講什麼憲法解釋都是狗屁、憲法沒有中國2字

直擊／尷尬！王世堅陪小雞登記後快閃　高嘉瑜等不到同框：堅哥呢？

陸委會批國共論壇15項共識「配合統戰」　國民黨：兩岸的絆腳石

烏拉圭稱「台灣是中國不可分割一部分」　外交部批：嚴重扭曲事實

全教產轟賴清德「好老師不如好書」侮辱　綠支持者灌爆：造謠爛老師

賴清德「找好老師不如找好書」惹議　綠委還原現場：別斷章取義

美國議員點名台灣立院　強烈鼓勵批准賴清德1.25兆國防預算

質疑李貞秀學傅崐萁「假離婚」　陳培瑜：可製造非常多法律漏洞

「吸票機」高嘉瑜回鍋選議員　王世堅籲識大體：要選就選台北市長

綠高雄市議員初選開打　新潮流、湧言會血戰成派系延長賽

《祈念之樹》上映感動觀眾　聲優緊張睡不著、看見一句話終於安心

快訊／台股收盤上漲94.45點　台積電跌15元至1785

快訊／高雄驚傳銀樓搶案！2匪搭檔裡應外合...秒劫97萬金條

八點檔2男神合體「互相擦汗」　導演目睹全過程驚呆：改拍男男戀

北市女陷戀愛陷阱　提700萬投資虛幣面交遭搶！歹徒搭賓士逃逸

貝里尼宏匯店疑食物中毒「3歲童熱痙攣住院」　衛生局抽驗凱撒沙拉

新年換新造型迎好年　台南市勞工局攜美容工會為長者義剪

不滿李貞秀！　鄭運鵬：講什麼憲法解釋都是狗屁、憲法沒有中國2字

張育成減5公斤想跑想飛、與洋砲連線　盼學好日文不排除赴日發展

攸關美製汽車、農產品開放　經部：台美ART進入最後階段

【爭愛現場】女兒吃醋抱走小孩　結果下一秒就被趕走XD

政治熱門新聞

快訊／選港湖議員強勢回歸！　高嘉瑜：希望重新做人、從頭開始

軍公教要發年終了！2月6日入帳　年終+考績平均可拿2.5個月

港湖最強吸票機回歸議員選戰　最大受害者憂：希望高嘉瑜手下留情

不甩鄭麗文稱「我們中國人」　蔣：我是台灣人

沈慶京：林俊言曾說「柯P非好人，你沒必要犧牲」

美國共和黨議員才轟藍白　今換民主黨議員發聲：非削弱防禦的時候

總統級書單！賴清德去年推BL漫畫　今年看GL《課金派戀愛》

賴清德「找好老師不如找好書」惹議　府貼逐字稿：勿栽贓

黃國昌：在野黨2026最大戰略打下高雄

賴清德「好老師不如好書」挨轟　律師：斷章取義的肯定不是好老師

台灣首次入榜十大船東國　船舶產值達628.7億美元

藍台中人選未定基層焦慮　江啟臣：與楊瓊瓔是不同階段的同行者

藍白強推惡法非突襲政院反應仍慢　綠委焦慮炸鍋

周玉蔻遭告誹謗　北檢偵查終結獲「不起訴」

更多熱門

相關新聞

紐時：習近平「極端偏執」整肅解放軍

紐時：習近平「極端偏執」整肅解放軍

中共解放軍2名重量級高官「落馬」，成為習近平最新一波軍事整肅對象，引發各界揣測。《紐約時報》報導，美國官員及情報分析師認為，習近平的恐懼程度超乎尋常，近年更展現出「極端程度的偏執」。

不甩鄭麗文稱「我們中國人」　蔣：我是台灣人

不甩鄭麗文稱「我們中國人」　蔣：我是台灣人

王滬寧見蕭旭岑　認兩岸處於「新形勢」：加強與國民黨交流交往

王滬寧見蕭旭岑　認兩岸處於「新形勢」：加強與國民黨交流交往

李四川將投入新北選戰？　蔣：考慮一下我心情

李四川將投入新北選戰？　蔣：考慮一下我心情

華府施壓方式改變！川普時代點名成常態　國民黨深陷同溫層恐內外失據

華府施壓方式改變！川普時代點名成常態　國民黨深陷同溫層恐內外失據

關鍵字：

國民黨蕭旭岑鄭麗文王滬寧習近平中共兩岸關係

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面