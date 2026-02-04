雨衣晾樓梯間爆衝突　女鄰居手戳臉「騎士挫傷」被起訴

▲台北1名機車騎士因把雨衣掛在住處樓梯間與鄰居發生激烈衝突。（示意圖／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

台灣氣候潮濕加上都會區民眾多以機車代步，不少騎士脫下雨衣為了晾掛地點傷透腦筋，台北一名騎士因為習慣把雨衣綁在住處樓梯間扶手，和鄰居夫妻發生激烈爭執，騎士不滿挨罵、雨衣被弄破，憤而提告。台北地檢署4日依騎士提出的臉部挫傷證明，將爭執中用手指戳騎士臉的鄰居妻子依傷害罪嫌起訴。

據了解，提告的男騎士與挨告的夫妻住是信義區某公寓對門鄰居，夫妻檔過去就曾抱怨騎士把雨衣晾在樓梯扶手，雨衣乾了也不收走，造成上下樓梯不便，2025年7月間，這對夫妻要出門時，剛好遇到戴著安全帽的騎士鄰居，雙方爆發衝突。

騎士指控，鄰居丈夫出言辱罵「垃圾」，還用雨傘挑動掛在扶手上的雨衣，導致雨衣破洞，而鄰居妻子指著他數落時，手指戳到他的臉頰，造成臉頰挫傷；鄰居夫妻否認犯罪，辯稱因騎士都不改善，才會想找騎士理論。

檢察官調查認為，鄰居丈夫因積怨已久導致口不擇言，因騎士把雨衣綁在扶手上，才會用雨傘嘗試把雨衣打結處挑開，沒有公然侮辱或毀損雨衣的犯意，因此處分不起訴丈夫，至於妻子因為被錄下伸出手指，碰觸騎士臉部的經過，加上騎士拿出驗傷單證明傷勢，被依傷害罪起訴。