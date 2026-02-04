陸2025六項考古新發現公佈　舊石器時代古人類遺存領銜

▲河北陽原縣新廟莊遺址5號地點發掘的舊石器時代「爐」具。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸中國社會科學院今（4）日在北京公佈6項「2025年中國考古新成果」，涵蓋舊石器時代至唐代多個重要時期，從古人類起源、史前文化擴展到早期國家治理與多民族交流，對研究中國文明起源及演進的多重關鍵線索。

▲河南新鄭裴李崗遺址出土的陶塑。（圖／翻攝央視）

《央視新聞》報導，首項成果聚焦舊石器時代。考古工作者透過2022年至2025年的持續發掘與研究，在河北陽原縣新廟莊遺址發現距今約12萬年至1.3萬年間的古人類遺存，為探討華北地區現代人的起源與演化提供了系統性材料。

河南新鄭裴李崗遺址同時保存舊石器與新石器時代遺存。大陸考古隊2025年新發現一處多室建築遺跡，室內出土刻畫細緻的人面獠牙陶塑，距今約8000年至7500年，研究人員推測，該陶塑可能與當地先民的精神信仰活動相關。

▲鄭家溝遺址一號積石冢發現的玉豬龍。（圖／翻攝央視）

在新石器時代考古方面，河北張家口鄭家溝遺址發現9座積石冢，其中，面積最大的一號積石冢出土玉豬龍等具典型紅山文化特徵的器物。碳十四測年顯示，一號冢年代距今約5300年至4800年。相關成果突破過去紅山文化年代下限，為研究其傳播範圍與人群遷徙提供新線索。

▲新疆溫泉縣呼斯塔遺址。（圖／翻攝央視）

新疆溫泉縣呼斯塔遺址的主體年代約為西元前1600年，屬青銅器時代晚期。此前，此地曾出土一把錫青銅刀，為大陸國內所見最早的青銅製品之一，2025年考古工作進一步確認，遺址內還存在兩座隋唐時期墓葬，使該遺址的文化內涵更加多元。

▲山東青島琅琊台遺址出土的空心磚。（圖／翻攝央視）

秦漢時期的考古成果來自山東青島琅琊台遺址。經過6年多持續發掘，考古人員逐步釐清山頂建築群總面積約4萬5000平方公尺，實證文獻中，有關秦始皇東巡及修築琅琊台的記載，集中展現早期封建王朝的工程技術水準與國家治理能力。

▲新疆吐魯番巴達木東墓群唐墓葬中的彩繪翼馬。（圖／翻攝央視）

新疆吐魯番巴達木東墓群則屬於晉唐時期。2025年發掘的一座唐代墓葬中，出土彩繪木榻、木棺與木骨屏風的組合，為唐墓中罕見的實物例證。其中，木榻形制與《北齊校書圖》所繪極為相似，使古畫場景得以在考古實物中重現；墓中塔式棺座與彩繪帶翼瑞獸，則再現唐代多民族交流融合的歷史面貌。