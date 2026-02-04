　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸2025六項考古新發現公佈　舊石器時代古人類遺存領銜

▲河北陽原縣新廟莊遺址5號地點發掘的舊石器時代「爐」具。（圖／翻攝央視）

▲河北陽原縣新廟莊遺址5號地點發掘的舊石器時代「爐」具。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸中國社會科學院今（4）日在北京公佈6項「2025年中國考古新成果」，涵蓋舊石器時代至唐代多個重要時期，從古人類起源、史前文化擴展到早期國家治理與多民族交流，對研究中國文明起源及演進的多重關鍵線索。

▲河南新鄭裴李崗遺址出土的陶塑。（圖／翻攝央視）

▲河南新鄭裴李崗遺址出土的陶塑。（圖／翻攝央視）

《央視新聞》報導，首項成果聚焦舊石器時代。考古工作者透過2022年至2025年的持續發掘與研究，在河北陽原縣新廟莊遺址發現距今約12萬年至1.3萬年間的古人類遺存，為探討華北地區現代人的起源與演化提供了系統性材料。

河南新鄭裴李崗遺址同時保存舊石器與新石器時代遺存。大陸考古隊2025年新發現一處多室建築遺跡，室內出土刻畫細緻的人面獠牙陶塑，距今約8000年至7500年，研究人員推測，該陶塑可能與當地先民的精神信仰活動相關。

▲鄭家溝遺址一號積石冢發現的玉豬龍。（圖／翻攝央視）

▲鄭家溝遺址一號積石冢發現的玉豬龍。（圖／翻攝央視）

在新石器時代考古方面，河北張家口鄭家溝遺址發現9座積石冢，其中，面積最大的一號積石冢出土玉豬龍等具典型紅山文化特徵的器物。碳十四測年顯示，一號冢年代距今約5300年至4800年。相關成果突破過去紅山文化年代下限，為研究其傳播範圍與人群遷徙提供新線索。

▲新疆溫泉縣呼斯塔遺址。（圖／翻攝央視）

▲新疆溫泉縣呼斯塔遺址。（圖／翻攝央視）

新疆溫泉縣呼斯塔遺址的主體年代約為西元前1600年，屬青銅器時代晚期。此前，此地曾出土一把錫青銅刀，為大陸國內所見最早的青銅製品之一，2025年考古工作進一步確認，遺址內還存在兩座隋唐時期墓葬，使該遺址的文化內涵更加多元。

▲山東青島琅琊台遺址出土的空心磚。（圖／翻攝央視）

▲山東青島琅琊台遺址出土的空心磚。（圖／翻攝央視）

秦漢時期的考古成果來自山東青島琅琊台遺址。經過6年多持續發掘，考古人員逐步釐清山頂建築群總面積約4萬5000平方公尺，實證文獻中，有關秦始皇東巡及修築琅琊台的記載，集中展現早期封建王朝的工程技術水準與國家治理能力。

▲新疆吐魯番巴達木東墓群唐墓葬中的彩繪翼馬。（圖／翻攝央視）

▲新疆吐魯番巴達木東墓群唐墓葬中的彩繪翼馬。（圖／翻攝央視）

新疆吐魯番巴達木東墓群則屬於晉唐時期。2025年發掘的一座唐代墓葬中，出土彩繪木榻、木棺與木骨屏風的組合，為唐墓中罕見的實物例證。其中，木榻形制與《北齊校書圖》所繪極為相似，使古畫場景得以在考古實物中重現；墓中塔式棺座與彩繪帶翼瑞獸，則再現唐代多民族交流融合的歷史面貌。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄銀樓被搶！　秒劫97萬金條
砍警遭擊斃！　市場持刀惡男起底
快訊／拖拉庫前主唱涉家暴！　遭判拘役
受傷警滿臉血喊沒事！　路人幫壓制卻中槍：打到我了啦
足療師隨機砍人「不知為何動手」　警大外割制伏還原過程
快訊／北市女捧700萬現金　當街遭飛車搶走
擋國防預算被美方批！藍議員怒了：再唧唧歪歪「制裁美國」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸正部級女官員受賄1.17億判無期徒刑　一審宣判出庭「髮鬢皆白」

陸春晚新面孔！　39歲東北美女主播劉心悅「三級跳」進軍央視

爺爺超後悔！筷子沾酒逗5月齡金孫　家庭聚會轉移醫院掛急診

陸2025六項考古新發現公佈　舊石器時代古人類遺存領銜

國共重啟政黨機制化交流　陸學者：為冰封已久兩岸注入暖意

中共中央2026年一號文件公佈　點名支持「新能源車」進農村

王滬寧見蕭旭岑　認兩岸處於「新形勢」：加強與國民黨交流交往

三年發一次！　陸87間央企負責人「激勵收入」大公開　

網購中藥！35歲男「少做1步驟」下秒倒地不醒　搶救8天不治身亡

國共智庫論壇達成五大共同意見　陸委會：完全是倒果為因

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

陸屁孩放火燒死薩摩耶

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

陸正部級女官員受賄1.17億判無期徒刑　一審宣判出庭「髮鬢皆白」

陸春晚新面孔！　39歲東北美女主播劉心悅「三級跳」進軍央視

爺爺超後悔！筷子沾酒逗5月齡金孫　家庭聚會轉移醫院掛急診

陸2025六項考古新發現公佈　舊石器時代古人類遺存領銜

國共重啟政黨機制化交流　陸學者：為冰封已久兩岸注入暖意

中共中央2026年一號文件公佈　點名支持「新能源車」進農村

王滬寧見蕭旭岑　認兩岸處於「新形勢」：加強與國民黨交流交往

三年發一次！　陸87間央企負責人「激勵收入」大公開　

網購中藥！35歲男「少做1步驟」下秒倒地不醒　搶救8天不治身亡

國共智庫論壇達成五大共同意見　陸委會：完全是倒果為因

《祈念之樹》上映感動觀眾　聲優緊張睡不著、看見一句話終於安心

快訊／台股收盤上漲94.45點　台積電跌15元至1785

快訊／高雄驚傳銀樓搶案！2匪搭檔裡應外合...秒劫97萬金條

八點檔2男神合體「互相擦汗」　導演目睹全過程驚呆：改拍男男戀

北市女陷戀愛陷阱　提700萬投資虛幣面交遭搶！歹徒搭賓士逃逸

貝里尼宏匯店疑食物中毒「3歲童熱痙攣住院」　衛生局抽驗凱撒沙拉

新年換新造型迎好年　台南市勞工局攜美容工會為長者義剪

不滿李貞秀！　鄭運鵬：講什麼憲法解釋都是狗屁、憲法沒有中國2字

張育成減5公斤想跑想飛、與洋砲連線　盼學好日文不排除赴日發展

攸關美製汽車、農產品開放　經部：台美ART進入最後階段

【紅燈等好好的】逆向汽車竟搖窗叫讓路　機車整個傻眼！

大陸熱門新聞

網購中藥！35歲男「少做1步驟」下秒倒地亡

國共智庫論壇達成共同意見　陸委會：倒果為因

男子花410萬買彩券全摃龜…怒告彩券行

爺爺超後悔！筷子沾酒逗5月齡金孫

陸委會曾告知內政部：陸配放棄國籍有困難

秦兵馬俑唯一「綠臉戰士」原因成謎　已禁止出國展覽

陸醫院線上直播「女性私密處」全都露 5萬多人觀看緊急喊卡

「大S」雕像雨天落成！陸網嘆：老天爺在落淚

陸屁孩「放火燒死薩摩耶」殘忍畫面曝

陸春晚新面孔！　東北美女主播劉心悅進軍央視

美關稅重創兩岸訂單低點　台機械業大佬嘆「做三休四」

潘賢掌「立春」為寓兩岸開啟新循環

國共智庫論壇閉幕　促解除禁團令、恢復直航

陸醫院院長吃千萬回扣還爽買別墅、娶多妻

更多熱門

相關新聞

5300年木乃伊「冰人奧茨」驚見致癌HPV

5300年木乃伊「冰人奧茨」驚見致癌HPV

研究指出，距今5300年著名木乃伊「冰人奧茲」（Ötzi）以及一名生活在4.5萬年前的西伯利亞男子，身上都攜帶會引發癌症的人類乳突病毒型別HPV16。研究人員表示，這項發現把病毒感染的時間大幅推前，更挑戰過去認為「尼安德塔人把病毒傳給智人」的假說。

陸全國52件文物丟失被盜資訊 貴州省博29件居首...最早溯至1986年

陸全國52件文物丟失被盜資訊 貴州省博29件居首...最早溯至1986年

最狂下酒菜　400年前「金粉杏仁」現蹤

最狂下酒菜　400年前「金粉杏仁」現蹤

湖山水庫人文遺址館開幕　揭開雲林史前文化面貌

湖山水庫人文遺址館開幕　揭開雲林史前文化面貌

陸「最窮博物館」爆紅 網調侃館內最老的是館長...可夜不閉戶

陸「最窮博物館」爆紅 網調侃館內最老的是館長...可夜不閉戶

關鍵字：

文物遺址考古紅山文化古人類青銅器墓葬石器

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面