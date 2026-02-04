屏東警政攜手民間團體關懷街友　宣導顧好證件勿淪詐騙幫兇

▲屏東警方會同社政、民團攜手守護弱勢。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為防止弱勢族群遭詐騙集團利用成為人頭帳戶或車手，屏東縣政府警察局於2月3日攜手社會處及多個民間團體，走入流星家園辦理街友歲末關懷活動，除結合物資發放與生活協助外，警方同步進行反詐騙宣導，提醒妥善保管身分證件與金融資料，避免因一時疏忽誤觸法網，以實際行動守護弱勢安全。

警方指出，近年詐騙集團常以「介紹工作可領現金」、「高薪租用證件」、「代辦補助、快速拿錢」等話術，專門鎖定經濟弱勢或生活不穩定者下手。一旦將身分證、提款卡、密碼或帳戶資料交付他人，極可能被用於詐騙金流，不僅成為詐騙幫兇，還可能背負刑責，最終「錢沒拿到反變麻煩上身」，還有可能讓無辜的人傾家蕩產。



社會處表示，許多街友並非有意違法，而是在資訊不足或生活困境下被不法分子利用。此次與警方及高雄市慈聯社會福利基金會等公私單位跨域合作，透過第一線關懷訪視，用淺顯易懂的方式向街友說明「證件就是身分、帳戶就是責任」，並提供社會福利、就業輔導及安置資源諮詢，協助街友降低受害風險、走向穩定生活。



警察局長甘炎民溫馨提醒：「顧好證件，就是顧好自己的一輩子。詐騙集團不會替你負責，但法律會找上你。」希望透過關懷式宣導，讓弱勢朋友知道，警方與社會處是可以信任、可以求助的對象。同時呼籲，個人身分證、健保卡、提款卡及帳戶資料，切勿交由他人保管或使用，遇到可疑工作邀約或要求提供證件時，務必提高警覺，可撥打110或向社會處、社福單位求助，不要讓一時疏忽造成自己或他人終生的遺憾；另呼籲加入全民抓車手行動，如發現可疑詐騙車手提款或面交時，可透過警方設計的「掃碼報案一指通」用手機掃碼報案，即時通報警方，共同來防護民眾的血汗錢，讓防詐更有力量。