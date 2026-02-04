　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東警政攜手民間團體關懷街友　宣導顧好證件勿淪詐騙幫兇

▲屏東警方會同社政、民團攜手守護弱勢。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警方會同社政、民團攜手守護弱勢。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為防止弱勢族群遭詐騙集團利用成為人頭帳戶或車手，屏東縣政府警察局於2月3日攜手社會處及多個民間團體，走入流星家園辦理街友歲末關懷活動，除結合物資發放與生活協助外，警方同步進行反詐騙宣導，提醒妥善保管身分證件與金融資料，避免因一時疏忽誤觸法網，以實際行動守護弱勢安全。

▲屏東警方會同社政、民團攜手守護弱勢。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警方會同社政、民團攜手守護弱勢。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方指出，近年詐騙集團常以「介紹工作可領現金」、「高薪租用證件」、「代辦補助、快速拿錢」等話術，專門鎖定經濟弱勢或生活不穩定者下手。一旦將身分證、提款卡、密碼或帳戶資料交付他人，極可能被用於詐騙金流，不僅成為詐騙幫兇，還可能背負刑責，最終「錢沒拿到反變麻煩上身」，還有可能讓無辜的人傾家蕩產。

社會處表示，許多街友並非有意違法，而是在資訊不足或生活困境下被不法分子利用。此次與警方及高雄市慈聯社會福利基金會等公私單位跨域合作，透過第一線關懷訪視，用淺顯易懂的方式向街友說明「證件就是身分、帳戶就是責任」，並提供社會福利、就業輔導及安置資源諮詢，協助街友降低受害風險、走向穩定生活。

警察局長甘炎民溫馨提醒：「顧好證件，就是顧好自己的一輩子。詐騙集團不會替你負責，但法律會找上你。」希望透過關懷式宣導，讓弱勢朋友知道，警方與社會處是可以信任、可以求助的對象。同時呼籲，個人身分證、健保卡、提款卡及帳戶資料，切勿交由他人保管或使用，遇到可疑工作邀約或要求提供證件時，務必提高警覺，可撥打110或向社會處、社福單位求助，不要讓一時疏忽造成自己或他人終生的遺憾；另呼籲加入全民抓車手行動，如發現可疑詐騙車手提款或面交時，可透過警方設計的「掃碼報案一指通」用手機掃碼報案，即時通報警方，共同來防護民眾的血汗錢，讓防詐更有力量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄銀樓被搶！　秒劫97萬金條
砍警遭擊斃！　市場持刀惡男起底
快訊／拖拉庫前主唱涉家暴！　遭判拘役
受傷警滿臉血喊沒事！　路人幫壓制卻中槍：打到我了啦
足療師隨機砍人「不知為何動手」　警大外割制伏還原過程
快訊／北市女捧700萬現金　當街遭飛車搶走
擋國防預算被美方批！藍議員怒了：再唧唧歪歪「制裁美國」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新年換新造型迎好年　台南市勞工局攜美容工會為長者義剪

警消共構新據點上線　南消龍崎消防救護站啟用強化山區防護

台南金華路隨機傷人警即時制伏　黃偉哲頒獎感謝員警英勇守護市民

春節維安啟動！屏東天朝宮暖送現烤雞　力挺屏東警

屏東警政攜手民間團體關懷街友　宣導顧好證件勿淪詐騙幫兇

嘉義婦寒夜落水又迷路「路邊發抖」　警方暖心送她回家

喪親住家又被拍賣　枋寮警募款送暖助喪葬度難關

嘉義中埔警實地防搶演練　守護民眾安心過年

巨型高麗菜比賽嘉義首辦　冠軍高達35台斤驚豔全場

台金第四波加班機再釋出1184個座位　2/5開放訂位

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

陸屁孩放火燒死薩摩耶

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

新年換新造型迎好年　台南市勞工局攜美容工會為長者義剪

警消共構新據點上線　南消龍崎消防救護站啟用強化山區防護

台南金華路隨機傷人警即時制伏　黃偉哲頒獎感謝員警英勇守護市民

春節維安啟動！屏東天朝宮暖送現烤雞　力挺屏東警

屏東警政攜手民間團體關懷街友　宣導顧好證件勿淪詐騙幫兇

嘉義婦寒夜落水又迷路「路邊發抖」　警方暖心送她回家

喪親住家又被拍賣　枋寮警募款送暖助喪葬度難關

嘉義中埔警實地防搶演練　守護民眾安心過年

巨型高麗菜比賽嘉義首辦　冠軍高達35台斤驚豔全場

台金第四波加班機再釋出1184個座位　2/5開放訂位

《祈念之樹》上映感動觀眾　聲優緊張睡不著、看見一句話終於安心

快訊／台股收盤上漲94.45點　台積電跌15元至1785

快訊／高雄驚傳銀樓搶案！2匪搭檔裡應外合...秒劫97萬金條

八點檔2男神合體「互相擦汗」　導演目睹全過程驚呆：改拍男男戀

北市女陷戀愛陷阱　提700萬投資虛幣面交遭搶！歹徒搭賓士逃逸

貝里尼宏匯店疑食物中毒「3歲童熱痙攣住院」　衛生局抽驗凱撒沙拉

新年換新造型迎好年　台南市勞工局攜美容工會為長者義剪

不滿李貞秀！　鄭運鵬：講什麼憲法解釋都是狗屁、憲法沒有中國2字

張育成減5公斤想跑想飛、與洋砲連線　盼學好日文不排除赴日發展

攸關美製汽車、農產品開放　經部：台美ART進入最後階段

【同屋連兩案】11歲女童口吐白沫猝死　隔日同住處7人一氧化碳中毒

地方熱門新聞

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

黃偉哲第一時間到院探視

金門港旅運中心試營運　場站外禁推車

台電金門志工陪80位長者採買年貨

曾精準預言東部大地震！高雄雲天宮2/2抽國運籤

玖壹壹跨界冷凍食品　聯名老字號推「台味」

草商校友吳德龍亞洲技能競賽奪金

國民黨與獅子會攜手　桃園復興區寒冬送暖

鹿谷農民診所深耕30餘年轉型竹山秀傳鹿谷院區

台南就業中心辦聯合徵才18家廠商釋出逾310職缺

挺中華隊！MLB授權「巨型WBC紀念球」現身台中　1300吋大螢幕直播派對嗨翻府前

桃園榮家點燈迎新春　老幼牽手歡樂互送祝福

過期白米送中低收入戶　區公所︰標示錯誤

板橋江翠社宅130戶開箱　侯友宜：照顧弱勢及婚育家庭

更多熱門

相關新聞

台88線事故頻傳　屏東警提錄影拍照5原則

台88線事故頻傳　屏東警提錄影拍照5原則

台88線快速道路車速快、車流密集，若交通事故處置不當，極易引發二次追撞，讓小擦撞演變成大事故。屏東縣政府警察局指出，114年2月台88線曾發生追撞事故，造成1死1傷，為避免憾事重演，警方近期強化宣導輕微事故「拍照留證、迅速移車」觀念，呼籲駕駛人先顧安全、再處理事故，共同降低行車風險。

公私協力關懷街友　新北善悅協會圍爐送暖迎新年

公私協力關懷街友　新北善悅協會圍爐送暖迎新年

全國工總「基隆愛心之旅」送暖　邱佩琳感謝企業力挺

全國工總「基隆愛心之旅」送暖　邱佩琳感謝企業力挺

女倒臥車道旁意識模糊　屏東警即時救援

女倒臥車道旁意識模糊　屏東警即時救援

屏東警兩分局長交接　強化打詐掃黑

屏東警兩分局長交接　強化打詐掃黑

關鍵字：

詐騙防治街友關懷屏東警察社會福利弱勢保護

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面