　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

看魷魚遊戲竟丟命！　北韓公開處決「連高中生也逃不掉」

▲▼北韓街景,平壤街景,平壤,北韓人民,北韓地鐵,平壤地鐵。（圖／路透社）

▲北韓殘酷打壓觀看南韓影視的行為。圖為平壤街景。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

北韓政府公開處決觀看韓劇、收聽K-POP的民眾，就連未成年學生都難逃。脫北者證實，曾有高中生因觀看《魷魚遊戲》等熱門韓劇而遭處決，當局更強迫數萬名學童到場觀看，作為「思想教育」的一環。

看韓劇被處決　未成年也逃不掉

國際特赦組織（Amnesty International）2025年針對25名脫北者進行深度訪談，受訪者多為2019至2020年間逃離北韓的年輕人，出逃時年齡介於15至25歲之間。

脫北者們受訪時透露，《愛的迫降》、《太陽的後裔》等2010年代熱門韓劇已流入北韓，傳播速度比過去更快。

其中一人從逃出親友處得知，兩江道有人因觀看《魷魚遊戲》遭處決，其中包括高中生。《自由亞洲電台》也記錄到，2021年有人因散播該劇集被槍決。

此外，收聽防彈少年團（BTS）等K-POP團體的音樂，同樣遭到當局嚴懲。

▲▼北韓街景,平壤街景,平壤,北韓人民,北韓地鐵,平壤地鐵。（圖／路透社）

死刑當成洗腦教育　學童被迫觀刑

脫北者崔秀彬（Choi Suvin，音譯）2017或2018年在新義州目睹一場處決，受刑者被指控散布外媒內容而遭受極刑。當局強制動員數萬人到場觀看，「他們處決人，是為了洗腦和教育我們。」

另一名脫北者金恩珠（Kim Eunju，音譯）回憶，她16、17歲就讀中學時，被校方強制觀看公開處決，「人們因為觀看或散布南韓媒體內容而被處決。這是思想教育，告訴我們『如果你看了，下場就是這樣』」。

▼北韓領導人金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 北韓領導人金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

北韓嚴刑峻罰　貪官中飽私囊

北韓2020年通過《反動思想文化排斥法》，明文規定，觀看或持有南韓影視音樂內容，可處5至15年勞改。大量散播或組織集體觀賞者，甚至可判死刑。不過多名脫北者指出，有錢有勢的家庭往往能透過賄賂貪腐官員逃過懲罰，形成「有錢判生、無錢判死」的腐敗體系。

國際特赦組織副區域主任布魯克斯（Sarah Brooks）痛批，「觀看一部南韓電視劇可能讓你喪命，除非你付得起錢。當局將獲取資訊定為犯罪行為，卻允許官員從恐懼中獲利，這是壓迫與腐敗的雙重疊加，對沒有財富或關係的人造成最大傷害」。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄銀樓被搶！　秒劫97萬金條
砍警遭擊斃！　市場持刀惡男起底
快訊／拖拉庫前主唱涉家暴！　遭判拘役
受傷警滿臉血喊沒事！　路人幫壓制卻中槍：打到我了啦
足療師隨機砍人「不知為何動手」　警大外割制伏還原過程
快訊／北市女捧700萬現金　當街遭飛車搶走
擋國防預算被美方批！藍議員怒了：再唧唧歪歪「制裁美國」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男客機上性侵犯16歲少女　機長飛一小時「霸氣調頭」返回原機場

中國駭客組織全球第一多！台灣淪「首波攻擊」對象　觸角延伸南韓

美前第一夫人吉兒拜登前夫「涉殺64歲妻子」　被控一級謀殺罪

看魷魚遊戲竟丟命！　北韓公開處決「連高中生也逃不掉」

替代役男變毒梟！台男在美國經營「毒品暗網帝國」　被判30年重刑

12歲女童跌出滑雪纜車　「苦撐懸掛8公尺半空」脫手墜地畫面曝

雪崩背包成奪命凶器！22歲女「纜車吊掛」慘死日滑雪場　細節曝

不是美國間諜！紐時：習近平因「極端偏執」整肅解放軍

隻字未提關稅！韓派外長急赴紐約會晤盧比歐　美國態度冷淡無共識

跟風TikTok危險挑戰　9歲童「壓力球丟微波爐爆炸」半臉被炸重傷

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

陸屁孩放火燒死薩摩耶

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

男客機上性侵犯16歲少女　機長飛一小時「霸氣調頭」返回原機場

中國駭客組織全球第一多！台灣淪「首波攻擊」對象　觸角延伸南韓

美前第一夫人吉兒拜登前夫「涉殺64歲妻子」　被控一級謀殺罪

看魷魚遊戲竟丟命！　北韓公開處決「連高中生也逃不掉」

替代役男變毒梟！台男在美國經營「毒品暗網帝國」　被判30年重刑

12歲女童跌出滑雪纜車　「苦撐懸掛8公尺半空」脫手墜地畫面曝

雪崩背包成奪命凶器！22歲女「纜車吊掛」慘死日滑雪場　細節曝

不是美國間諜！紐時：習近平因「極端偏執」整肅解放軍

隻字未提關稅！韓派外長急赴紐約會晤盧比歐　美國態度冷淡無共識

跟風TikTok危險挑戰　9歲童「壓力球丟微波爐爆炸」半臉被炸重傷

《祈念之樹》上映感動觀眾　聲優緊張睡不著、看見一句話終於安心

快訊／台股收盤上漲94.45點　台積電跌15元至1785

快訊／高雄驚傳銀樓搶案！2匪搭檔裡應外合...秒劫97萬金條

八點檔2男神合體「互相擦汗」　導演目睹全過程驚呆：改拍男男戀

北市女陷戀愛陷阱　提700萬投資虛幣面交遭搶！歹徒搭賓士逃逸

貝里尼宏匯店疑食物中毒「3歲童熱痙攣住院」　衛生局抽驗凱撒沙拉

新年換新造型迎好年　台南市勞工局攜美容工會為長者義剪

不滿李貞秀！　鄭運鵬：講什麼憲法解釋都是狗屁、憲法沒有中國2字

張育成減5公斤想跑想飛、與洋砲連線　盼學好日文不排除赴日發展

攸關美製汽車、農產品開放　經部：台美ART進入最後階段

周湯豪把粉絲姐姐說成媽媽　「原地社死」瘋狂解釋XD

國際熱門新聞

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

馬斯克找淫魔登極樂島　女兒首證實

南韓完了！美國研擬正式宣布「調漲關稅」

美軍擊落伊朗無人機　白宮：按原定計畫進行

川普結束政府停擺、軟體股拖累美股重挫　台積電ADR跌1.64％

好市多烤雞「無防腐劑」翻車！　官方回應了

韓「豆腐渣工程」！80m風電塔柱折斷化成灰

利比亞強人格達費之子遭「處決式暗殺」！

台男創「毒品暗網帝國」　紐約法院重判30年

雪崩背包成奪命凶器！22歲女慘死日滑雪場

馬斯克被傳喚　X驚涉兒童性影像

星馬祭鞭刑打擊詐騙！「最多鞭24下」痛爆

男客機上性侵犯16歲少女　機長霸氣折返航班

鞭刑140下　她被打到當場昏厥

更多熱門

相關新聞

陸男在台偷賣北韓畫作　二審輕判給緩刑

陸男在台偷賣北韓畫作　二審輕判給緩刑

在台灣經營畫廊的大陸籍男子殷長亮，涉嫌向北韓「萬壽臺」進口油畫作品在台販售，遭檢方依照違反《資恐防制法》提起公訴。一審將他判處有期徒刑1年、併科罰金120萬元。案件上訴二審，高等法院重新認定畫作後，改判他有期徒刑10月、併科罰金35萬元；高院還宣告緩刑5年的自新機會。

粉絲必衝！韓團ENHYPEN 最終巡迴場限定周邊曝光

粉絲必衝！韓團ENHYPEN 最終巡迴場限定周邊曝光

衛星曝「大量兵力」集結平壤　疑準備閱兵

衛星曝「大量兵力」集結平壤　疑準備閱兵

伊朗示威者「遭注射不明物質」離奇亡

伊朗示威者「遭注射不明物質」離奇亡

高市再提台灣有事！強調「日本不能逃跑」

高市再提台灣有事！強調「日本不能逃跑」

關鍵字：

北韓韓劇處決K-POP思想教育洗腦金正恩

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面