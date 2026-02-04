看魷魚遊戲竟丟命！　北韓公開處決「連高中生也逃不掉」

▲北韓殘酷打壓觀看南韓影視的行為。圖為平壤街景。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

北韓政府公開處決觀看韓劇、收聽K-POP的民眾，就連未成年學生都難逃。脫北者證實，曾有高中生因觀看《魷魚遊戲》等熱門韓劇而遭處決，當局更強迫數萬名學童到場觀看，作為「思想教育」的一環。

看韓劇被處決 未成年也逃不掉

國際特赦組織（Amnesty International）2025年針對25名脫北者進行深度訪談，受訪者多為2019至2020年間逃離北韓的年輕人，出逃時年齡介於15至25歲之間。

脫北者們受訪時透露，《愛的迫降》、《太陽的後裔》等2010年代熱門韓劇已流入北韓，傳播速度比過去更快。

其中一人從逃出親友處得知，兩江道有人因觀看《魷魚遊戲》遭處決，其中包括高中生。《自由亞洲電台》也記錄到，2021年有人因散播該劇集被槍決。

此外，收聽防彈少年團（BTS）等K-POP團體的音樂，同樣遭到當局嚴懲。

死刑當成洗腦教育 學童被迫觀刑

脫北者崔秀彬（Choi Suvin，音譯）2017或2018年在新義州目睹一場處決，受刑者被指控散布外媒內容而遭受極刑。當局強制動員數萬人到場觀看，「他們處決人，是為了洗腦和教育我們。」

另一名脫北者金恩珠（Kim Eunju，音譯）回憶，她16、17歲就讀中學時，被校方強制觀看公開處決，「人們因為觀看或散布南韓媒體內容而被處決。這是思想教育，告訴我們『如果你看了，下場就是這樣』」。

▼北韓領導人金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

北韓嚴刑峻罰 貪官中飽私囊

北韓2020年通過《反動思想文化排斥法》，明文規定，觀看或持有南韓影視音樂內容，可處5至15年勞改。大量散播或組織集體觀賞者，甚至可判死刑。不過多名脫北者指出，有錢有勢的家庭往往能透過賄賂貪腐官員逃過懲罰，形成「有錢判生、無錢判死」的腐敗體系。

國際特赦組織副區域主任布魯克斯（Sarah Brooks）痛批，「觀看一部南韓電視劇可能讓你喪命，除非你付得起錢。當局將獲取資訊定為犯罪行為，卻允許官員從恐懼中獲利，這是壓迫與腐敗的雙重疊加，對沒有財富或關係的人造成最大傷害」。