大S猝逝完整時間軸　醫：「泡湯+吃退燒」致命主因

記者陳俊宏／綜合報導

女星大S（徐熙媛）2日逝世一周年，南韓節目還原大S當時從發病到離世的5天過程。醫師則指出，導致大S病情急遽惡化的原因是「泡溫泉」以及「吃退燒藥」，才會讓身體的免疫系統宛如「投降」。

▼大S離世時間軸。（AI協作圖／記者陳俊宏製作，經編輯審核）



大S離世時間軸



《名人生老病死的秘密》節目公開大S從日本旅遊開始，直到離世的完整時間軸。大S在2025年1月29日與家人前往箱根旅行，抵達後不久便出現高燒與全身痠痛等症狀。

大S當下判斷只要讓身體暖和就會好轉，於是嘗試在飯店溫泉泡湯；然而，這個行為卻使原本患有心臟疾病的她，血管壓力急遽上升，成為導致病情惡化的關鍵原因。

根據節目內容，大S被送往急診室後，狀況相當嚴重，肺炎迅速惡化，甚至出現併發症，當地醫療團隊立即建議轉送至大型醫院治療。對於在陌生異地住院感到恐懼的她，強烈希望能夠回家，家屬因此緊急訂了2月2日返台的機票，並辦理出院。

然而，在前往機場途中，大S在車內心臟驟停，經救護車送往附近醫院，醫療團隊進行長達14小時的心肺復甦與加護治療，仍於2月2日宣告不治。

▼大S病情惡化關鍵。（AI協作圖／記者陳俊宏製作，經編輯審核）



大S離世致命主因

南韓知名耳鼻喉科醫師李樂俊（이낙준）在節目中，分析大S的搶救經過，由於大S生前患有心臟二尖瓣脫垂症，「正常的心臟在收縮時，二尖瓣應該關閉，以防止血液回流，但大S的瓣膜處於鬆弛狀態」；為了防止血液漏出，心臟不得不過度運作，導致過載乏力，功能逐漸下降。

大S在日本旅行期間感到身體不適，當時選擇在飯店裡泡溫泉來舒緩。但李樂俊指出，這對於有潛在疾病的人來說，卻是致命的選擇，「如果心臟有問題且又有肺炎惡化，熱水浴會讓肺血管壓力會升高，導致急性心衰竭和肺水腫」，對已經虛弱的心臟造成巨大負擔。

大S被送往急診室，診斷為肺炎併發症，但過程中發生致命誤判，服用退燒藥後，體溫雖下降，家人以為狀況有所好轉。不過，李樂俊表示，「對於慢性疾病患者來說，高熱後的體溫下降並不代表恢復，而是身體的免疫系統放棄與病毒的戰鬥，發出『投降』的危險信號」，當時醫療團隊強烈建議轉送至大型醫院，正是基於這個原因。

大S病逝隔天，遺體在日本火化；2月5日骨灰由私人包機運回台灣；同年3月15日安葬於金寶山；今年2月2日逝世一周年，具俊曄親手設計的大S紀念雕像揭幕。

▲▼大S紀念雕像揭幕，具俊曄、S媽到場。（圖／記者徐文彬攝）

▼小S鞠躬向媒體致意。（圖／記者孟育民、徐文彬攝）