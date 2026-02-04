肇事太緊張「酒測前又買酒喝」　駕駛抗罰18萬被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿輝（化名）前年5月間酒駕發生事故，竟在接受酒測之前，跑到超商買酒喝，因而挨罰18萬元罰鍰；但他辯稱，當時是因為情緒緊張才會買酒喝，他不知道新法規定不能這樣做，所以希望法官能減輕或免除處罰。不過，台中高等行政法院法官審理之後沒有採信阿輝的說詞，並裁定駁回。

▲阿輝在接受酒測之前，跑去超商買酒來喝。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝2024年5月間開車行經桃園市蘆竹區南竹路五段一處巷口，因有「發生交通事故後，在接受酒精濃度測試檢定前，吸食服用含酒精之物、毒品、迷幻藥、麻醉藥品及其相類似之管制藥品」的違規行為，被警員查獲並當場製單舉發，事後收到一張18萬元罰鍰的罰單。

阿輝不滿受罰，決定提出行政訴訟，他辯稱，之所以在事故發生之後跑去超商買酒喝，是因為情緒緊張，並非意圖以「肇事後飲酒」干擾酒駕肇事的認定，他坦承酒駕也配合酒測，刑事部分判決確定，也繳了5萬元給公庫，他是因為不清楚新法內容，才會不小心違反規定，希望法官能酌情減輕或免除處罰。

不過，台中高等行政法院法官認為，阿輝在接受警員調查及檢方起訴時，均承認知道發生車禍，他在事故發生之後、接受酒測之前，跑到附近的超商買酒喝，客觀上的確屬於道交條例第35條第4項第4款「發生交通事故後，在接受酒精濃度測試前，吸食或服用含酒精之物」的違規行為。

法官指出，雖然阿輝辯稱不清楚法規內容，但行政罰法第8條前段定有明文規定，不得因為不知道法規而免除行政處罰責任，況且現今網路傳播速度極快，一般人均可輕易透過網路查詢最新的交通法令，阿輝的說詞顯然難以令人信服。

法官表示，桃園市政府交通事件裁決處依法裁處阿輝罰鍰18萬元、吊銷駕駛執照，還要參加道路交通安全講習，核無違誤，最終認定阿輝的訴求為無理由，裁定駁回。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。