地方 地方焦點

巨型高麗菜比賽嘉義首辦　冠軍高達35台斤驚豔全場

▲▼ 巨大高麗菜大比拚！嘉義縣農會首辦青農技術競賽　新港青農奪冠也送暖 。（圖／嘉義縣農會）

▲巨大高麗菜大比拚！嘉義縣農會首辦青農技術競賽　新港青農奪冠也送暖 。（圖／嘉義縣農會）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣農會首屆舉辦的「嘉義青農農業技術競賽－巨大高麗菜決賽」，今（3）日於朴子市農會熱鬧登場，來自嘉義縣18個鄉鎮的青年農民齊聚一堂同場競技，不僅展現嘉義農業的深厚實力，也呈現青年世代在農業領域的專業技術與創新能量。

▲▼ 巨大高麗菜大比拚！嘉義縣農會首辦青農技術競賽　新港青農奪冠也送暖 。（圖／嘉義縣農會）

本次競賽以精進青農農業栽培技術為核心理念，所有參賽青農皆於相同時間、種植相同作物，但因分布於不同地區環境條件下栽培，從海拔0公尺到1,500公尺皆有青農投入種植，考驗的不只是作物生長成果，更是農民對環境差異的掌握與因地制宜的栽培能力。

▲▼ 巨大高麗菜大比拚！嘉義縣農會首辦青農技術競賽　新港青農奪冠也送暖 。（圖／嘉義縣農會）

競賽評分以高麗菜重量為主要標準，各鄉鎮青農先行遴選出自家栽培的巨大高麗菜參賽。一顆顆體型碩大、品質優良的高麗菜整齊陳列於會場，吸引眾多民眾駐足圍觀、驚呼連連，現場氣氛熱絡。經過多輪測量與嚴謹評比，最終由新港鄉青年農民林俊嘉脫穎而出，其栽培的高麗菜重量高達35.24台斤，勇奪本屆競賽冠軍。

林俊嘉表示，培育出高品質的巨大高麗菜，關鍵在於育苗期的細緻管理與採用自然友善的栽培方式。他也希望透過競賽，讓社會大眾看見嘉義青農在農業上的專業實力、創新精神與持續投入的努力。

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜表示，巨大高麗菜的成果來自長時間且高密度的栽培管理，從育苗、定植到結球成熟，往往需歷時四至五個月，過程中考驗的是農民對作物生長節奏與田間管理的專業判斷。透過競賽，青農彼此交流經驗、相互學習，也在農曆年前以具趣味性的方式，具體展現嘉義農業紮實的技術底蘊與農民力。

▲▼ 巨大高麗菜大比拚！嘉義縣農會首辦青農技術競賽　新港青農奪冠也送暖 。（圖／嘉義縣農會）

她也指出，青農進一步將競賽成果轉化為公益行動，運用高麗菜製作成每包1,200克的水餃，捐贈予聖心教養院、安仁家園及弱勢家庭，將農業成果化為溫飽與關懷，與更多人分享幸福滋味，實踐「取之於土地、回饋於社會」的精神。

朴子市農會總幹事田志強表示，現場看到巨大高麗菜的體型令人驚豔，也更加感受到嘉義青農的農業實力，誠摯推薦民眾選購農產品就選嘉義。

嘉義縣青農聯誼會總會長張翠玲則表示，嘉義青農不僅具備專業農業技術，更充滿社會關懷。本次活動特別規劃公益行動，由嘉義縣青農聯誼會攜手各分會，將競賽中栽培的高麗菜製作成水餃，並結合分會長自發加碼的加菜金，捐贈予六腳鄉安仁家園及東石鄉聖心育幼院，讓在地弱勢族群也能在年節前夕感受到溫暖與祝福。

▲▼ 巨大高麗菜大比拚！嘉義縣農會首辦青農技術競賽　新港青農奪冠也送暖 。（圖／嘉義縣農會）

透過此次競賽與公益行動，嘉義青農不僅展現專業農業技術，更以實際行動傳遞善意，讓農業不只是生產，更成為串聯人心、溫暖社會的重要力量，為本次競賽增添感人亮點。

巨型高麗菜比賽嘉義首辦　冠軍高達35台斤驚豔全場

