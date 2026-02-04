官員擬不接受質詢、拒索資　李貞秀：可以去監院檢舉瀆職

▲民眾黨立法院黨團4日召開新會期優先推動法案記者會，陸配立委李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨新任不分區立委上任，黨團今（4日）召開優先法案記者會，但各界仍關注陸配立委李貞秀的資格問題。針對日前不具名官員指出，若內政部認定李貞秀當選無效，行政機關可不配合索資、官員也不必答詢，李表示，基本原則就是依法合憲、照中華民國憲法，官員拒絕立委質詢好像沒有罰則，但她說，可以去監察院檢舉彈劾，檢舉他們瀆職。

針對不具名官員指出，若內政部認定李貞秀當選無效，行政機關可不配合索資、官員也不必答詢，是否有跟黨團討論過如何應對亂象？李貞秀表示，其實還沒討論到這個，但基本原則就是依法合憲，照中華民國憲法來。

李貞秀說，今天早上在車上有google一下，「如果到時候政府官員拒絕立委的質詢時候，好像沒有罰則可言，這是不是要修法推動一下？但是其實我知道說，可以去監察院檢舉彈劾，檢舉他們瀆職」。

另外，陸委會主委提到目前沒有人成功放棄國籍，但內政部仍拿《國籍法》當做沒有辦法雙重國籍的依據，李貞秀直言，賴政府整個執政團隊荒腔走板，自己的內政部開始對中選會質疑嗎？是質疑中選會的能力還是質疑蔡政府時期的執政法源不合理？為什麼蔡規賴不隨？蔡政府時代沒有任何爭議的事情，今天到賴政府變成大事件，賴政府可不可以回來做正事。

現場也有記者追問，昨受訪說沒拿過中國護照，當初怎麼來台灣的？李貞秀說明，兩岸之間從來都不需要護照，台灣人去大陸用的是台胞證、大陸人民來到台灣用的是入台通行證。

李貞秀指出，一般正常所有陸配在沒有取得定居資格前，往來台灣都是經香港，用出入台灣通行證；她說，多次往返的通行證一定要在半年內或是3個月內、1年內回到大陸，直到取得台灣籍取得定居資格後，大陸公安部門發出的入台證就已經是one way、只能去不能回來，不能用這個證件回來，入台通行證只能讓你去到台灣就失效。

李貞秀說，她拿最後一次入台通行證的那個單行證後，再去到大陸就是跟所有中華民國國民一樣，拿的是台胞證，「目前為止我同學甚至都叫我台胞、台胞回來了」。