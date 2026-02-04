民進黨最小派系「堅系」終於擴編！　王世堅帶3子弟兵登記選議員

▲王世堅陪同民進黨台北市議員參選人登記初選 。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨直轄市議員初選今（4日）開始領表登記，綠委王世堅就陪同三位小雞新人，中山大同賴俊翰、松山信義呂瀅瀅、大安文山陳聖文登記參選議員。王世堅受訪時打趣表示，民進黨總算有一個新的最小派系「堅系」。王世堅隨後也澄清，這三位完全沒有派系，長年來政治上互相討論，走得比較近，這次初選比較艱困，自己來幫點小忙，其實沒有這個派系。

對於媒體詢問，過去王世堅都說沒有派系、自稱堅系，今天三位小雞算是堅系嗎？王世堅笑回，是啊！哈哈哈哈哈，民進黨總算有一個新的最小派系，堅系，長年以來一直只有王世堅一人，現在議員初選，有幾位過去的好朋友甚至兩代朋友的年輕先進要參選，很難得再一次政治聚會。

不過王世堅隨後也自己澄清，他們三位完全沒有派系，大家只是長年來政治上互相討論，走得比較近，這次初選比較艱困，自己來幫一點小忙，其實沒有這個派系。

對於幾個議員初選區人數爆炸，會如何輔選？王世堅表示，一定循正常輔選管道，趕快在最後一兩個禮拜把握時間，大概就是一些傳統方式，走路掃街、車掃，用最快方式讓他們知名度打開，畢竟初選用全民調，知名度非常重要。