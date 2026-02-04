獵殺43隻海豚當鯊魚餌！東港籍船長「嚴重破壞生態」判2年2月

▲屏東地方法院。（圖／資料照)

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港籍「漁勝發」田姓船長，指揮印尼籍漁工在北太平洋非法獵捕、宰殺保育類野生動物海豚，屏東地方法院審理，依違反野生動物保育法判處有期徒刑2年2個月。調查指出，田男為提升鯊魚漁獲量，指示船員將海豚獵殺後作為延繩釣誘餌，犯行歷時近3個月，共獵捕43隻海豚，對海洋生態造成嚴重且難以回復的傷害。印尼籍漁工則獲檢方緩起訴處分。

判決指出，田姓船長於2024年5月29日，僱用印尼籍漁工ILHAM RIYADI等10人，自屏東縣東港鎮鹽埔漁港出港，於北太平洋海域從事捕撈鯊魚、鮪魚及鬼頭刀作業。期間，田男等人為增加鯊魚漁獲量，竟將海豚作為免費誘餌使用，未經任何主管機關許可，即展開非法獵捕行為。

作案手法顯示，當漁船航行至外海時，田姓船長指示印尼籍漁工持漁槍標射靠近船身的海豚，再由其他船員使用接通電源的長柄電魚勾，將中彈海豚拖上甲板。過程中，田姓船長全程站在船長室監看，並親自操作電閘，將電魚勾通電，使海豚遭電擊麻痺，隨後由船員分工以魚刀支解，切成掌心大小碎塊，冷藏於船艙冰箱內，作為延繩釣鯊魚的餌料。

法院審理查發現，該航次自2024年5月29日至8月21日止，共非法獵捕並宰殺海豚43隻，未使用完的海豚屍塊及外皮，則於返航前直接丟棄於外海，對海洋生態造成實質且不可回復的傷害。

本案之所以曝光，係加拿大漁業暨海洋部於航程期間，透過空中監控發現異常獵捕行為，並錄下相關影像，製作書面報告後，於2024年10月轉交我國農業部漁業署。經後續蒐證，警方於2025年7月持搜索票登船搜索，查扣相關工具後，全案才水落石出。

法院審酌，被告獵捕數量龐大，犯行並非一時失慮，而是將違法行為視為經營策略之一環，雖非出於殘虐或娛樂心理，但仍屬為牟利而嚴重侵害生態法益。考量其坦承犯行、無前科及家庭經濟困難等因素，仍認有必要判處實刑，以彰顯國家對海洋生態與野生動物保育的重視，防止類似行為再度發生。