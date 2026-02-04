美前第一夫人吉兒拜登前夫「涉殺64歲妻子」　被控一級謀殺罪

▲ 比爾被控犯下一級謀殺罪。（圖／翻攝自New Castle County Police）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）的前夫比爾．史帝芬森（Bill Stevenson）涉嫌殺害64歲妻子琳達（Linda Stevenson），近日被德拉瓦州大陪審團以一級謀殺罪起訴。新堡郡警方2日聲明證實，77歲的比爾已於2日在住處被捕，目前羈押於威明頓霍華德楊懲教所，保釋金達50萬美元。

綜合ABC等美媒，事發於去年12月28日深夜約11時，警方接獲家庭糾紛通報後趕赴現場，發現琳達倒臥客廳地板上失去意識。儘管警員立即施以急救措施，她仍不幸身亡。起訴書指控比爾「蓄意導致妻子死亡」，但警方尚未公布死因及案件細節。

琳達的訃聞形容她「深愛家人，珍惜與女兒、孫女共度的每一刻」，近5年才剛創辦會計公司BMB Bookkeeping。值得注意的是，她的訃聞中隻字未提比爾，僅列出女兒克莉絲汀娜（Christina）與孫女席亞拉（Ciara）為家屬。

比爾於1970年代初在德拉瓦州紐華克創立知名音樂酒吧Stone Balloon，曾是布魯斯．史普林斯汀（Bruce Springsteen）、金屬製品（Metallica）等巨星表演場地。他與當時18歲的吉兒於1970年結婚，5年後離異。吉兒在2019年出版的回憶錄《光照之處》中坦言，「我們太年輕，很快就走向不同方向。」

兩人離婚約2年後，吉兒於1977年與時任參議員拜登（Joe Biden）再婚；比爾則約於1986年與琳達再婚，至今相伴近40年。

▼ 拜登與吉兒於1977年6月結婚。（圖／達志影像／美聯社）