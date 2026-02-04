　
國際

查爾斯趕人！安德魯被逐出皇家莊園　爆曾喊「想當艾普斯坦寵物」

▲▼ 已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案再掀醜聞風暴，英國前王子安德魯與不明女子有近距離肢體接觸的照片曝光 。（圖／路透））

▲ 艾普斯坦檔案揭露安德魯與不明女子近距離肢體接觸的照片 。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國淫魔富商艾普斯坦案爭議持續延燒下，英國前王子安德魯已於2日深夜悄然搬離溫莎皇家別墅，遷往諾福克郡的桑德林漢姆莊園。據了解，國王查爾斯三世在最新釋出的艾普斯坦文件曝光後，對其胞弟涉案指控日益憂心，因而要求安德魯提前搬離。

《每日郵報》報導，這名前約克公爵連夜被載往132英里外的桑德林漢姆莊園，目前暫居於伍德農場小屋，待4月初翻修完成後將永久遷入鄰近的沼澤農場。知情人士透露，安德魯未來幾個月可能偶爾返回溫莎整理剩餘物品，「清空31個房間的豪宅需要一段時間」。

▲▼ 艾普斯坦Jeffrey Epstein（圖／路透）

▲ 艾普斯坦檔案涉及各國政商名流（圖／路透）

艾普斯坦文件曝「寵物」電郵　警方評估性侵指控

此次搬遷時機敏感，美國司法部最新公開的艾普斯坦文件顯示，安德魯曾在電郵中稱想成為他的「寵物」，更令人震驚的是，泰晤士河谷警方3日宣布，將評估一名女子指控艾普斯坦於2010年將她送往英國與當時仍是王子的安德魯發生性關係的案件。

這是首次有艾普斯坦案受害者指控在王室居所遭性侵，該名非英籍女子當時20多歲，其美國律師愛德華茲（Brad Edwards）表示，她在皇家別墅過夜後還參觀白金漢宮並享用下午茶。警方發言人強調，「我們極度重視任何性犯罪報案，鼓勵知情者挺身而出。」

英相施凱爾公開喊話　籲安德魯赴美作證

英國首相施凱爾對此公開表態，認為安德魯「應該準備好」向美國國會作證，「任何掌握相關資訊的人都應準備好分享情報，否則無法做到真正以受害者為中心。」

國家審計署報告顯示，安德魯家族接手這棟別墅時同意支付逾800萬英鎊進行裝修，相當於提前支付75年租約的年租26萬英鎊。但英國皇家財產局報告指出，由於房產需大量維修，「他很可能無法獲得任何補償金。」

▲▼ 英王查爾斯三世、威廉王子、安德魯王子。（圖／VCG）

▲ 安德魯新居費用由查爾斯買單。（圖／VCG）

查爾斯埋單安德魯新居費用　前妻佛格森陷住房危機

桑德林漢姆莊園為國王私產，查爾斯將負擔胞弟新居費用，安德魯前妻佛格森（Sarah Ferguson）則陷入「住房危機」，66歲的她尚未找到新居，據稱不會搬進前夫的新家，他們的女兒也未提供永久住所。消息人士透露，佛格森仍希望留在溫莎，但將不得不降低對生活水準的期望。據稱她近期因名譽掃地情緒低落，曾向友人吐露種種挫折「對我的心理健康不好」。

安德魯一貫否認所有不當行為，2022年他以約1200萬英鎊與受害者朱弗里（Virginia Giuffre）達成民事和解，她指控17歲時遭艾普斯坦販運並被迫與安德魯發生性關係，去年輕生身亡。艾普斯坦則於2019年8月在紐約監獄牢房中死亡，當時正等待性販運罪審判。

02/02 全台詐欺最新數據

