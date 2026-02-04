　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被黃國昌說選贏高雄相當難　柯志恩認：他跟柯P站台才有機會打贏

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

面對2026高雄市長選舉，國民黨立委柯志恩對戰民進黨立委賴瑞隆。民眾黨主席黃國昌表示，在野黨想要打下高雄，但僅憑柯志恩的力量想要選贏有相當大難度，所以民眾黨希望再給予對方一股大的力量，整個戰略布局的最佳人選就是民眾黨前主席柯文哲。對此，柯志恩今（4日）回應，高雄是綠營盤勢比藍營還強，唯有在野黨團結合作才有機會打贏勝戰，不管是柯文哲、黃國昌或其他民眾黨立委到高雄，「我們一起站在一起」，才有辦法贏得更多選民認同。

黃國昌接受《聯合報》專訪時說，柯文哲親赴南部拓展支持度跟影響力，因為在野黨想要打下高雄；柯志恩是一個很優秀的立委，但僅憑她的力量想要選贏，在高雄有相當大的難度」，所以民眾黨希望再給予對方一股大的力量，整個戰略布局的最佳人選就是柯文哲，「如果柯志恩能夠選贏，那就讓柯志恩選」。

對此，柯志恩4日回應，從頭到尾她都認為藍白要合，因為高雄是綠營盤勢比藍營還強的選區，唯有在野黨團結合作才有機會打贏勝戰。柯志恩說，國民黨跟白營過去在立法院非常多法案都合作，不要說大罷免跟核三公投議題，黃國昌都特別到高雄幫忙發聲，所以藍白合本來就非常有默契，面對艱困高雄選戰，不管是柯文哲、黃國昌或其他民眾黨立委到高雄，「我們一起站在一起」，才有辦法讓高雄選戰，不管是熱熱烈烈或贏得更多選民認同，這是未來非常重要趨勢。

02/02 全台詐欺最新數據

459 1 9993 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／高雄銀樓被搶！　秒劫97萬金條
砍警遭擊斃！　市場持刀惡男起底
快訊／拖拉庫前主唱涉家暴！　遭判拘役
受傷警滿臉血喊沒事！　路人幫壓制卻中槍：打到我了啦
足療師隨機砍人「不知為何動手」　警大外割制伏還原過程
快訊／北市女捧700萬現金　當街遭飛車搶走
擋國防預算被美方批！藍議員怒了：再唧唧歪歪「制裁美國」

