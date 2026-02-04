　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【廣編】風水入畫，祥瑞成境！玲廊滿藝攜手曾啟文《啟緣文旅》於太子文旅登場

▲▼玲廊滿藝,曾啟文,啟緣文旅,太子文旅,藝術,文化。（圖／業者提供）

圖、文／玲廊滿藝提供

統一集團旗下藝文品牌「玲廊滿藝」於年前在太子文旅修齊館推出藝術家曾啟文個展《啟緣文旅》，獲得熱烈迴響，為延續展覽話題，亦於1月30日13:30擇同地舉辦藝術分享會。本次展覽以「風水」為核心，曾啟文透過獨特藝術語彙將自然景觀、生命哲思與吉祥寓意融入畫面，形塑結合視覺美感與能量流動的藝術饗宴。

分享會亮點在於藝術與風水哲學的深度對話。藝術家曾啟文親自分享創作心路歷程，解讀山水、流水與光影層次如何對應空間能量，為觀者帶來財富與安定寓意。現場特別邀請「開運軍師」尹森剖析藝術品如何承載自然能量，為生活注入福祿與和諧；並由爵士鋼琴演奏家鍾崇豪現場演出，交織出藝術與旋律共振的沉浸式體驗。

曾啟文師承蔣勳、林文海等名師，早年專注膠彩工筆，後融合水墨靈動與油畫肌理，發展出獨特風格。其作品屢獲肯定，曾獲全國百號油畫大展第二名及2024年大明盃美術比賽首獎，奠定其當代藝術地位。玲廊滿藝誠摯邀請大眾共襄盛舉，在光影流轉中感受平靜與祥和。

展覽資訊

展覽名稱：《啟緣文旅：曾啟文個展》
展期：2025年11月14日（五）～2026年4月28日（二）
地點：太子文旅修齊館（臺北市中正區思源街16-1號）
預約：歡迎免費線上預約進場，詳情請參閱玲廊滿藝官網。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

