內政部籲提出退籍申請遭拒證明　李貞秀：賴政府好好做事別打口水仗

記者陳家祥／台北報導

民眾黨新任不分區立委上任，陸配立委李貞秀的資格問題備受外界關注。針對退籍申請表填寫簡陋引來外界質疑，李貞秀說，收件的時候現場該補什麼她都會補；若沒有收件，說實話自己比較懶，能不做盡量不做。至於內政部要求提出退籍申請書被退件的證明，李表示，這是莫須有的罪名，這其實也是政治回應，呼籲賴政府好好做事，不要再打口水仗了。

針對自揭離婚、遭質疑與台灣連結一事，李貞秀說，她來台灣30年，生兒育女落地生根，其實女人也不是男人的附庸，怎麼會說跟台灣沒有連結？自己的5個小孩是台灣人，與前夫也有共同的孩子，是永遠的家人。

李貞秀表示，其實每一段婚姻都有難處，不希望大家把私事拿來討論，從政是她個人的選擇，不希望影響家人，他們有他們自己的生活，大家都是成年人，他們保有自己生活隱私的自由。

而針對退籍申請表填寫簡陋引來外界質疑一事，李貞秀指出，說實話，收件的時候現場該補什麼她都會補，「他沒有收件的時候，說實話我是比較懶的人，能不做盡量不做」。

至於內政部要求提出退籍申請書被退件的證明，李貞秀未正面回應，僅表示，「這其實...，我一直在講說，今天為什麼我跑一趟大陸？這是莫須有的罪名，我這麼回應其實也是政治回應，我希望其實真的呼籲賴政府，民眾黨在認真做事，從第一天就開始開工，昨天到今天，怎麼大家還在跟這個？我們都在推優先法案了，要準備優先會期了，拜託賴政府好好做事，不要再打口水仗了」。

而針對國民黨主席鄭麗文在接受專訪時說，台灣人要接受自己是中國人、依照憲法大家都是中國人？李貞秀說，「鄭麗文主席的『中國人』一定是我們台灣人大家都理解的中華民國國民」，要大家怎麼解釋？中華民國國民不叫中國人嗎？那不然叫什麼？這是她自己的看法，當然這要看鄭麗文主席自己的解釋，「我個人就是堂堂正正的中華民國公民」。