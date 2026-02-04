　
高鐵新模式「不停台中」！他嗨曝南港→台南：僅花83分鐘

高鐵今年2月調整營運模式，夜間列車首次不停靠台中站。（圖／翻攝臉書／台灣高鐵）

▲高鐵今年2月調整營運模式，夜間列車首次不停靠台中站。（圖／翻攝臉書／台灣高鐵）

圖文／CTWANT

台灣高鐵已成為國人南北往返的重要交通工具，去年搭乘人次與營收雙雙創下新高。為持續提升運輸效率與乘車體驗，高鐵近年不斷調整營運策略。近日就有乘客分享，最新上路的夜間加班車「1985車次」以全新停靠模式行駛，從北部一路直奔南部，大幅縮短行車時間，貼文曝光後引發網友熱烈討論。

一名網友在社群平台Threads發文表示，自己首次搭乘1985車次加班車，出差結束後剛好搭上晚間10點從南港出發的班次，列車中途不停靠台中站，僅花83分鐘就抵達台南，直呼搭乘體驗相當驚豔，笑說高鐵也有板橋至台南的「板南線」。

貼文一出，立刻吸引大量網友回應，不少人直言這樣的行車模式相當罕見，「搭這麼久的高鐵通勤，我還真是第一次看到台中站不停的」、「昨天在台中站親眼看到列車直接通過，連站務人員都在拍照」、「身為屏東人，這班車完美解救需要一日北屏出差的朋友」、「中間的道終於有用了……從小的時候就沒看過有車經過」、「以後沙崙的房子可以標榜板南線了」。

因應夜間旅運需求並持續提升服務品質，台灣高鐵自2026年2月2日起調整班表、再度增班，每週新增6班南下夜間列車，整體營運班次提升至1134班次。其中最受矚目的是全新停靠模式首度上路，1985車次於每週一至週五晚間10時自南港站發車，停靠台北、板橋站後，跳過台中站直達台南，再續行至左營站；另於週六晚間10時30分加開1575車次，自南港出發行駛至台中，中途不停靠板橋與苗栗站。

高鐵說明，本次增開1985及1575車次，主要回應不同族群的實際搭乘需求。觀察發現，平日南部旅客因商務活動結束時間較晚，對於夜間快速返家有高度需求，因此規劃1985車次以直達方式縮短行車時間；而1575車次則著眼於週末北部大型活動頻繁，強化台中以北區間夜間運能配置。高鐵強調，新班次上路後，台北至台南最快僅需83分鐘、至左營95分鐘，提供旅客更多元且高效率的夜間返程選擇。

