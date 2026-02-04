美參議員籲台勿阻國防預算　謝龍介：支持軍購不支持凱子軍購

▲謝龍介。(圖／記者陳煥丞攝)



記者崔至雲／台北報導

美國民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）今（4日）引用美國媒體報導，指出台灣立法為在此時阻擋國防預算對台灣安全的風險，希望台灣國會重新考慮。對此，國民黨立委謝龍介表示，希望美國好朋友，不要聽信執政黨片面之言，應該跟在野黨溝通了解；他們一定支持軍購，但不支持凱子軍購。

蓋耶哥引用美國媒體報導，在社群平台表示，現在不是削弱台灣防禦的時候，削減國防預算會損害對重要武器系統的投資，而此時中國的威脅正在加劇，「台灣立法院應該重新考慮這項決定」。蓋耶哥參議員曾經擔任美國海軍陸戰隊軍官，並參與對伊拉克戰爭，亦是台灣在美國政界長期的支持者。

謝龍介說，我方需要國防，也要有正常的軍購，不當凱子，也不做凱子軍購。所以在野黨會很嚴格、謹慎地審視所有的軍事採購，並沒有所謂得杯葛國防預算，也沒有所謂的惡意刪除，這是完全造謠。

謝龍介表示，希望美國的好朋友，不要聽信執政黨片面之言，應該跟在野黨溝通了解。我國有駐美代表處，國民黨也有，民眾黨不是也剛從華府回來嗎？這種出口轉內銷、獲取政治利益的手段已不新奇，相信已看得很清楚。

謝龍介強調，今天是民意告訴立委要嚴格審查，編這麼多的錢，到底有沒有買到適合台灣的武器？這點要很嚴格地守住立場，是民意要求，尤其是支持民進黨的朋友，一定要支持軍購，但不支持凱子軍購。



