　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女通緝犯在醫院咆哮拒盤查　警強勢壓制起出「喪屍煙彈」

▲桃園市方姓女子因傷害罪嫌遭通緝，中壢警方昨天下午據報在部立桃園醫院依法詢問，方女對女警咆哮拒絕盤查。（圖／中壢警方提供）

▲方姓女子因傷害罪嫌遭通緝，中壢警方昨天下午據報在部立桃園醫院依法詢問，方女對女警咆哮拒絕盤查。（圖／中壢警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市方姓女子因傷害罪嫌遭通緝在案，中壢警方昨（3）日下午據報在部立桃園醫院依法盤查，方女不但拒絕員警依法盤查，甚至對女警大聲咆哮「走開啦」，這一幕讓許多就醫看診民眾傻眼，隨後員警將其強行帶出院外強制壓制到案，並在身上起出「喪屍煙彈」等毒品，全案偵訊後依傷害、毒品等罪嫌移送桃園地檢署歸案。

▲中壢警分局普仁派出所副所長胡愷峯說明緝捕方姓女通緝犯過程。（圖／中壢警方提供）

▲中壢警分局普仁派出所副所長胡愷峯說明緝捕方姓女通緝犯過程。（圖／中壢警方提供）

中壢警方指出，普仁派出所員警於昨天下午4時30分許接獲通報，有通緝女子在部立桃園醫院院內大聲咆哮，員警立即到場處理，發現45歲方姓女通緝犯，疑似情緒激動，對女警詢問大聲咆哮，還要求「走開啦，為什麼要跟妳們回去」等語，員警將方女強制拉出院外，並強制拘提到案，並在其身上起出「喪屍煙彈」1顆等毒品證物，警方帶回派出所偵訊後，依傷害通緝、毒品危害防制條例案移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，春節連假將近，警方將持續強化毒品、毒駕、酒駕等各項查緝作為，嚴正執法，以維護社會治安與市民安全。

 【更多新聞】

送中低收入戶白米「竟過期8年」　桃園區公所︰標示錯誤已更換

市值4千萬大麻花闖關桃機失敗　陸女、土男赴泰藏28KG全被抄出

桃園年貨大街桃園、中壢2地消費3重送　不限金額送高麗菜

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大S最後5天足跡曝光！　病情惡化求：想回家
不甩鄭麗文稱「我們是中國人」！　蔣萬安重申：我是台灣人
快訊／砍警嫌「胸口中彈」！　搶救無效亡
快訊／強勢回歸！高嘉瑜：希望重新做人、從頭開始
快訊／33歲警頭被砍出2大洞滿臉血！　顱骨骨裂ICU觀察中
大S「泡溫泉＋吃退燒藥」是致命主因！　韓醫：免疫系統投降
港湖最強吸票機回歸！　最大受害者憂：希望高嘉瑜手下留情
快訊／金宣虎涉逃稅發聲道歉了！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獵殺43隻海豚當鯊魚餌！東港籍船長「嚴重破壞生態」判2年2月

快訊／馬如龍49歲兒「患多種慢性病」猝逝！今下午相驗查明死因

「我不回去了」越南妻喊：台灣地震太可怕　人夫心碎離婚

女通緝犯在醫院咆哮拒盤查　警強勢壓制起出「喪屍煙彈」

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

獨／高雄「排毒一條街」深夜炸街擾民！住戶控：半小時狂吼3次

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

打瞌睡追撞2車釀4傷　駕駛嚇到棄車躲起來！被判刑7個月

台中師生戀出事「臭澀寶」數學師愛上國中妹　停車場舔胸解內衣

凌晨被call去載人...台中男連撞2路邊車　顱內出血搶命中

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

陸屁孩放火燒死薩摩耶

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

獵殺43隻海豚當鯊魚餌！東港籍船長「嚴重破壞生態」判2年2月

快訊／馬如龍49歲兒「患多種慢性病」猝逝！今下午相驗查明死因

「我不回去了」越南妻喊：台灣地震太可怕　人夫心碎離婚

女通緝犯在醫院咆哮拒盤查　警強勢壓制起出「喪屍煙彈」

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

獨／高雄「排毒一條街」深夜炸街擾民！住戶控：半小時狂吼3次

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

打瞌睡追撞2車釀4傷　駕駛嚇到棄車躲起來！被判刑7個月

台中師生戀出事「臭澀寶」數學師愛上國中妹　停車場舔胸解內衣

凌晨被call去載人...台中男連撞2路邊車　顱內出血搶命中

見王滬寧批抗中保台「媚美賣台」　蕭旭岑：鄭麗文向習近平問候

豬哥亮愛女謝金晶「胸部突冒3公分腫瘤」　緊急做穿刺…報告出爐

台灣新年買「進口車50萬有找」油電旅行車99.9萬起！Kia多車型有感促銷

金價暴力反彈創17年最強單日　美銀示警貴金屬「高波動成新常態」

民進黨最小派系「堅系」終於擴編！　王世堅帶3子弟兵登記選議員

獵殺43隻海豚當鯊魚餌！東港籍船長「嚴重破壞生態」判2年2月

快訊／馬如龍49歲兒「患多種慢性病」猝逝！今下午相驗查明死因

隻字未提關稅！韓派外長急赴紐約會晤盧比歐　美國態度冷淡無共識

官員擬不接受質詢、拒索資　李貞秀：可以去監院檢舉瀆職

罕見！勇士格林深陷交易傳聞　柯爾坦言艱難：我昨天有找他談

【解鎖崩壞開關】手指輕梳寶寶鼻子 居然炸出大白眼！

社會熱門新聞

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

即／南苗市場隨機殺人現場曝！警頭遭砍血流滿面

快訊／南苗市場兇嫌砍警「胸口中彈」送醫畫面曝光！

馬如龍兒身患多種慢性病！妻做筆錄落淚

獨／網紅愛店秘境餐廳　838坪違建恐遭剷平

檢察官摸小30歲帥警！淫喊：肉棒給我看...最終下場曝

獨／高雄地下室驚見裸女　陳屍汽車升降平台

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

台南29歲足療師感情出問題　路上持刀砍人

台南男追砍路人！身分疑是足療師

更多熱門

相關新聞

通緝犯開車睡著遭盤查　拒檢衝撞前後車逃逸判8月

通緝犯開車睡著遭盤查　拒檢衝撞前後車逃逸判8月

桃園市趙姓男子沒有駕照，仍於2024年9月駕駛友人自小客車外出，行經中壢區中華路等停紅綠燈時因過於勞累睡著，自小客車因擋在路中央阻礙交通遭警方盤查，趙擔心通緝身分曝光拒檢，駕車突然撞擊前後車輛企圖逃逸，妨礙員警執行公務；桃園地院審理時，趙男坦承犯行，法官鑒於他曾有妨害公務前科且未與被害人達成和解，審結依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處有期徒刑8月，還可上訴。

桃園中壢警方查獲超載瀝青車　超載近20公噸重罰

桃園中壢警方查獲超載瀝青車　超載近20公噸重罰

小貨車載油！狂漏300公尺　超扯畫面曝

小貨車載油！狂漏300公尺　超扯畫面曝

桃園失竊贓車狂飆7公里　警方果斷開槍攔截逮嫌

桃園失竊贓車狂飆7公里　警方果斷開槍攔截逮嫌

部桃職業傷病診治專責醫院揭牌　展現公醫量能

部桃職業傷病診治專責醫院揭牌　展現公醫量能

關鍵字：

通緝女拒警盤查部立桃園醫院中壢警方

讀者迴響

熱門新聞

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

大S兒女缺席週年儀式掀討論

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面