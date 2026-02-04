女通緝犯在醫院咆哮拒盤查　警強勢壓制起出「喪屍煙彈」

▲方姓女子因傷害罪嫌遭通緝，中壢警方昨天下午據報在部立桃園醫院依法詢問，方女對女警咆哮拒絕盤查。（圖／中壢警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市方姓女子因傷害罪嫌遭通緝在案，中壢警方昨（3）日下午據報在部立桃園醫院依法盤查，方女不但拒絕員警依法盤查，甚至對女警大聲咆哮「走開啦」，這一幕讓許多就醫看診民眾傻眼，隨後員警將其強行帶出院外強制壓制到案，並在身上起出「喪屍煙彈」等毒品，全案偵訊後依傷害、毒品等罪嫌移送桃園地檢署歸案。

▲中壢警分局普仁派出所副所長胡愷峯說明緝捕方姓女通緝犯過程。（圖／中壢警方提供）

中壢警方指出，普仁派出所員警於昨天下午4時30分許接獲通報，有通緝女子在部立桃園醫院院內大聲咆哮，員警立即到場處理，發現45歲方姓女通緝犯，疑似情緒激動，對女警詢問大聲咆哮，還要求「走開啦，為什麼要跟妳們回去」等語，員警將方女強制拉出院外，並強制拘提到案，並在其身上起出「喪屍煙彈」1顆等毒品證物，警方帶回派出所偵訊後，依傷害通緝、毒品危害防制條例案移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，春節連假將近，警方將持續強化毒品、毒駕、酒駕等各項查緝作為，嚴正執法，以維護社會治安與市民安全。