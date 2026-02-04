雪崩背包成奪命凶器！22歲女「纜車吊掛」慘死日滑雪場　細節曝

▲布魯克的雪崩安全氣囊背包成為釀成她死亡的關鍵之一。（圖／翻攝自Facebook）

記者王佩翊／編譯

日本長野縣栂池高原滑雪場1月發生纜車死亡事故，一名22歲澳洲女子在搭乘纜車下山時，因背包扣環纏繞在吊椅上，整個人被倒吊懸空數分鐘後心臟驟停，送醫後不治身亡。家屬指出，布魯克當時背著的是一個配備雪崩安全氣囊的特殊背包，以防在滑雪場遭遇暴風雪，沒想到最終卻成為奪命原因之一。

根據《每日郵報》報導，來自澳洲陽光海岸的布魯克·戴（Brooke Day）1月30日上午9時15分正從栂池山岳度假村（つがいけマウンテンリゾート）山頂站搭乘雙人座纜車準備下山。但當纜車抵達終點站時，她的背包扣環突然卡在吊椅上，整個人瞬間被拖離座位，倒掛在半空中無法脫困。布魯克就這樣被吊在纜車上，最終不幸喪生。

更令人震驚的是，同一座纜車在12天前才剛發生過幾乎一模一樣的事故，當時工作人員及時按下緊急停止鈕才避免悲劇。

家屬指出，事發當天布魯克背著一個配有雪崩安全氣囊的專業登山背包，這原本是布魯克為了在雪崩發生時保護自己和朋友的安全裝備，卻意外成為奪命關鍵。

布魯克的家人透露，她自11歲起就熱愛滑雪板運動，技術已達進階水準，這已是她第四次在日本度過滑雪季。她在白馬谷的一家雪地運動傷害診所擔任接待員，朋友們都說她非常享受在日本的生活，很珍惜海外工作的機會，沒想到卻命喪他鄉。

事件爆發後，多名曾在該度假村工作的前員工和遊客開始質疑安全程序的執行狀況。一名前纜車操作員直言，該滑雪場的安全措施「充其量只能算是普通水準」。另有知情人士指控，緊急停止機制可能沒有被及時啟動，導致布魯克在工作人員設法解救她的過程中，被迫懸吊了好幾分鐘。

事實上，類似意外在該纜車站已非首次發生。一名目擊者表示，「我在1月18日親眼看到同樣的事情發生在同一座纜車上。」當時一名女滑雪客也被拖到轉角處，所幸纜車操作員及時停止運轉，她才得以解開糾纏並走回下車區域。另一名滑雪客更透露，就在1月31日，鄰近的白馬乘鞍度假村也發生相同狀況，但因工作人員反應迅速才逃過一劫。