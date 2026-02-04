　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長輩紅包「過年要8000、1萬」新鮮人傻眼了！過來人曝行情：不失禮

▲▼ 開工紅包（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO坦言包8000至1萬給長輩，感到壓力山大。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

過年倒數，對剛出社會的人來說，紅包該包多少壓力超大！一名網友表示，剛畢業工作半年、領最低薪資，每月還要貼補家用，面對過年紅包行情動輒8000、1萬感到崩潰，怕包太少長輩不開心，包太多又無法負荷。貼文引發共鳴，網友紛紛勸他量力而為，「我剛出社會包2000～3600元，給你參考」。

一名網友表示，自己剛畢業工作半年，領的是最低薪資，每個月還要拿出約三分之一貼補家用，雖然住在家裡、回家就有晚餐，但想到過年紅包行情動輒8000、1萬元，仍感到壓力爆表。

對此，原PO認真求問過來人建議，擔心包太少長輩會不開心，包太多又完全負荷不了，甚至直言「感覺這樣下去根本存不到錢」。

文章曝光後，網友認為包給長輩金額約落在3600至6000元，「我如果是你，1人6000元、2人就3600*2，另外就算存不到錢，說真的也不是紅包包多少的問題」、「我剛出社會包2000～3600元，給你參考」、「我一律都是3600元／人，沒有變過」「6600元心意才是最重要的」、「父母各8800元、阿嬤6600元」、「3600~6000元，量力而為」、「大家都包好多，只有我包600元嗎」。

▲紅包行情。（AI協作圖／記者劉維榛製作，經編輯審核）

▲紅包行情一次看。（AI協作圖／記者劉維榛製作，經編輯審核）

過年包給長輩紅包！經濟狀況量力而為

根據近年過年紅包行情部分，給祖父母或外祖父母等長輩的紅包，通常介於3600元到6600元；給父母的部分則依個人經濟狀況調整，大約從3600元到16000元都有，其中6600、8000等吉利數字較受歡迎。

至於孩子的紅包，學齡前至國小階段約600元到1200元，國高中生約1000元到2600元，大學生則多在1600元到3600元之間；如果是朋友的孩子，一般600元到1200元就很常見，主要還是看彼此關係親疏而定。

02/02 全台詐欺最新數據

