就是不甩鄭麗文稱「我們是中國人」！　蔣萬安重申：我是台灣人

▲蔣萬安重申自己是台灣人。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前接受《經濟學人》專訪時強調，締造兩岸和平是她最重要的使命，並規畫今年上半年訪問中國大陸、會晤中共總書記習近平，爭取兩岸和平承諾。針對身分認同問題，她表示，「如果回歸中華民國《憲法》的規定，我們也是所謂的中國人。」不過，台北市長蔣萬安今（4日）受訪時重申，「我都強調，我是台灣人，中華民國國民。」

鄭麗文談到身分認同議題時指出，相關討論長期被高度政治化，反而加深社會對立，「台灣跟中國的概念不應該是對立，而應該是包容的。」對多數人民而言，相關認同更多來自文化與歷史層次，身分認同是歷史的、血緣的，它只有極少比例是在講現代國家的認同，「如果回歸中華民國《憲法》的規定，我們也是所謂的中國人。」

鄭麗文認為，台灣社會對身分認同的轉變並非自然形成，而是長期政治操作的結果，在她30歲以前，絕大多數台灣人都自然而然地說自己是中國人，但在她30歲以後，認為自己是中國人的人快速降低，就是因為過去長達30年，民進黨一直在推動「去中國化」。

蔣萬安今日上午出席東環段開工典禮受訪時則說，「我都強調，我是台灣人，中華民國國民，謝謝。」

事實上，這並非蔣萬安第一次談到兩岸、統獨立場，先前接受媒體專訪時已說過，「我是台灣人，我就是中華民國的國民。」他還強調，相信這是絕大部分台灣民眾的共識，也是最大公約數。當時就讓曾經高喊「要讓台灣人自豪地說『我是中國人』」的國民黨主席鄭麗文回應，是台灣人並不牴觸也並不妨礙，「我們也都是中國人！」

