獨／高雄「排毒一條街」深夜炸街擾民！住戶控：半小時狂吼3次

▲高雄市警察局三民一分局 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄九如路晚間再傳飆車炸街擾民。有民眾投訴，九如二路一帶經常在深夜期間突然出現刺耳引擎聲，疑似有人高速飆車，狂奔聲響來回炸街，噪音明顯，嚴重影響生活品質。當地居民指出，類似情況並非首次，幾乎每天深夜都會出現，尤其週末更為頻繁。

投訴民眾表示，1日晚間10點多，當時他在住家後方廚房洗碗，短短半小時內就聽到三次高速拉轉聲，真的非常吵，但飆車行為屬於突發、隨機，根本無法預測時間點，來不及拿出手機錄影蒐證，讓他相當無奈。

▲高雄三民區的九如路是有名的「排毒一條街」。（圖／記者許宥孺翻攝）

此外，居民也反映，夜間住家外常有外籍勞工聚集聊天，深夜時分喧嘩聲不斷，加上不定時出現的飆車噪音，讓附近住戶長期難以入眠。民眾點名的九如二路，這一帶SPA館、按摩業頗多，夜間人車流量大，也被老司機戲稱為「排毒一條街」，居民盼警方能加強取締，還給民眾應有的夜間安寧品質。

對此，三民第一分局回應，針對三民區九如二路、九如三路沿線噪音車輛問題，警方有取締作為，在2025年1月1日起至今，已取締危險駕車5件，另針對排氣管未依規定申報及擅自變更車輛規格等違規行為，共計舉發184件，均依法製單告發。

三民第一分局表示，後續將持續結合環保局及監理機關進行聯合稽查，並針對九如路沿線等重點路段強化巡邏與執法頻率，嚴防噪音車輛影響交通安全與居民夜間安寧。