「液態玻璃」時代來了　蘋果強制上架App須使用iOS 26開發工具

▲蘋果將強制上架App使用iOS 26開發工具。（圖／取自蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果近日在開發者官方網站公布最新規範，宣布自 2026 年 4 月 28 日起，所有提交至 App Store 的應用程式與遊戲，將必須使用 iOS 26 SDK（含對應各平台版本）或更新版本進行建置，此一調整，將使更多新上架應用程式以「液態玻璃（Liquid Glass）」介面風格為預設呈現。

根據公告內容，未來不同平台的 App 提交門檻如下：

iOS 與 iPadOS App：需使用 iOS 26／iPadOS 26 SDK

tvOS App：需使用 tvOS 26 SDK

visionOS App：需使用 visionOS 26 SDK

watchOS App：需使用 watchOS 26 SDK

蘋果在每次推出大型作業系統更新時，皆會同步釋出對應的 SDK，內含最新 API、系統框架與開發資源。透過定期提高 App Store 的 SDK 使用門檻，蘋果希望確保平台上的應用能充分配合新系統特性，在效能、穩定度與功能整合上維持一致水準。

「液態玻璃」成預設視覺風格

對一般使用者而言，這項變動最明顯的影響，將反映在 App 的視覺呈現上。使用 iOS 26 SDK 建置的應用，其原生 UI 元件預設將採用全新的「液態玻璃」設計語言，強調半透明層次、光影折射與更具流動感的介面效果。不過，蘋果也保留彈性，允許開發者透過設定選項關閉該風格，以符合自家產品的設計調性。

不等於提高用戶系統門檻

在相容性方面，蘋果特別說明，提高 SDK 建置版本，並不代表 App 必須強制要求使用者升級到最新作業系統。開發者仍可自行設定 App 支援的最低系統版本，因此舊款 iPhone 或仍停留在舊版 iOS 的使用者，短期內不需要過度擔心無法繼續使用既有 App。

這項政策延續了蘋果長期以來「推進平台一致性」的策略，也意味著未來一年內，App Store 上的應用在介面風格與系統整合程度上，將更加向 iOS 26 世代靠攏。