地方 地方焦點

首開先例！金門大學發行綠色公債　打造淨零學生宿舍

▲▼金門大學首發大學綠色債券，興建黃金級綠建築模擬圖。(圖／國立金門大學提供)

▲金門大學首發大學綠色債券，興建黃金級綠建築模擬圖。(圖／國立金門大學提供)

記者鄭逢時／金門報導

國立金門大學日前完成全台大專院校首檔綠色中央政府公債發行，並於證券櫃檯買賣中心掛牌，募集資金將投入學生宿舍新建工程，為校園永續建設寫下新頁。

此次綠色公債由財政部代為發行，發行金額為4億元，年期30年，所籌措資金全數用於「國立金門大學學生三舍新建工程」。校方指出，該工程屬具自償性公共建設，未來宿舍啟用後的住宿收入，將形成穩定財源，支應相關財務成本，有助於降低校務財政負擔，並確保整體計畫具備長期可行性。

金門大學校長陳建民表示，金大成為國內首間透過永續發展債券籌措建設經費的大專校院，不僅為校園建設注入新模式，也累積推動ESG與環境永續的實務經驗，未來盼與更多大學交流，共同推動高等教育朝向淨零轉型。

學生三舍新建工程整體投資規模約6.93億元，規劃興建地上七層、地下一層學生宿舍，設計過程全面導入節能、低碳及友善校園理念，並依循EEWH綠建築評估系統，朝取得黃金級綠建築標章目標推進。完工後，將有效紓解住宿需求，提供來自台灣及逐年增加的國際學生安全、舒適的居住環境。

校方也指出，近年已成立永續發展辦公室，並開設逾45門相關課程，將SDGs融入校務治理與教學。本次公債發行對應SDG 9及SDG 11，並參考國際名校經驗，未來將定期揭露資金運用情形，確保永續效益落實到位。

金門新聞金門金大公債學生宿舍

