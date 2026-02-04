　
民生消費

全家打造「巨型毛茸茸貓咪主題店」　貓咪烘焙3款新品登場

▲▼全家「貓之日」推出貓咪烘焙、毛茸茸貓咪主題店。（圖／業者提供）

▲全家「貓之日」在台北康陽店打造限定「毛茸茸貓咪主題店」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全家去年「貓之日」企劃受到好評，今年再度動員全台約4,400間門市，於自動門張貼「浪愛回家」靜電貼，每間店門口展示一隻待認養貓咪，入店掃描QR Code即可查看資訊，並在台北康陽店打造限定「毛茸茸貓咪主題店」，以巨型立體貓咪佈置成為打卡亮點；同時推出「貓系烘焙」新品，吸引貓奴族群關注。

▲▼全家「貓之日」推出貓咪烘焙、毛茸茸貓咪主題店。（圖／業者提供）

▲全家「貓之日」推出貓咪烘焙新品。（圖／業者提供）

●「貓系商品」登場

響應2月22日貓之日，全家推出多款貓系話題商品，首推3款「貓系烘焙」新品，包括「喵咪布丁風味奶油包」、「貓貓尾巴捲蛋糕」、「minimore草莓貓貓塔」，以貓咪造型結合甜點風味，成為社群分享亮點。

人氣熟食「哈逗堡」的金黃起司熱狗同步升級，3月3日前購買哈逗堡熱狗系列任2件，可加價39元入手「熱貓造型吊飾」。

▼買哈逗堡熱狗系列任2件，可加價39元入手「熱貓造型吊飾」。（圖／業者提供）

▲▼全家「貓之日」推出貓咪烘焙、毛茸茸貓咪主題店。（圖／業者提供）

活動期間，凡購買「全家貓之日」指定商品，單筆滿222元即可參加抽獎，有機會獲得重6.81錢、價值約15萬元的「黃金熱貓」。

購買指定寵物商品，更享「2件8折、4件77折」優惠，還可於全家APP集章，兌換主食罐或造型周邊，讓家中主子也能穿上全家制服，成為最萌貓店長。

▲▼全家「貓之日」推出貓咪烘焙、毛茸茸貓咪主題店。（圖／業者提供）

▲全台門市自動門張貼「浪愛回家」靜電貼。（圖／業者提供）

●全台自動門浪貓資訊、巨型毛茸茸貓咪主題店

除商品活動外，全家自即日起至3月3日，於全台門市自動門張貼「浪愛回家」靜電貼，消費者掃描QR Code，即可查看待認養貓咪資訊。

台北康陽店同步打造「毛茸茸貓咪主題店」，以巨型、觸感毛茸茸的立體貓咪佈置覆蓋店舖外觀，放大可愛療癒氛圍，預期將成為貓奴們爭相造訪的打卡新熱點。

同時推出「積分做公益」行動，即日起至3月3日，會員購買指定商品任1件即可累積1積分，當全體會員累積達30萬積分門檻，全家即捐贈20萬元物資給「好好善待動物協會」與「社團法人台南市貓狗流浪終點協會」。

▼台北康陽店打造「毛茸茸貓咪主題店」。（圖／業者提供）

▲▼全家「貓之日」推出貓咪烘焙、毛茸茸貓咪主題店。（圖／業者提供）

●寵物專架導入300店

全家觀察，近年寵物用品銷售持續成長，其中貓食業績呈現雙位數成長，表現已超越狗食。目前全台逾3,000間門市設有寵物貨架，提供超過50款小規格商品，並結合「全家行動購」滿足大規格用品需求。

另於住宅區與公園周邊門市導入「寵物專架」，提供多達120項貓狗食與用品，已拓展至300間門市。

▲▼7-ELEVEN合作「mofusand貓福珊迪」推出聯名商品。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN合作「mofusand貓福珊迪」，推出新春限定手搖飲「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 迎接2月22日「貓之日」，2月4日起推出新春限定手搖飲「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」，由「CITY TEA現萃茶」與「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」首度共同研發，全台約3,500家門市販售。飲品以小葉紅茶為基底調製成奶茶，杯中搭配春聯造型白巧克力提拉米蘇蛋糕，融合甜點與飲品元素。

「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」限量16萬杯，每杯售價88元，前7萬杯購買的消費者，還可隨機獲得聯名杯塞，增添收藏與互動趣味。

▲▼7-ELEVEN合作「mofusand貓福珊迪」推出聯名商品。（圖／業者提供）

▲同步推出5款聯名喵開運杯。（圖／業者提供）

同步推出5款聯名喵開運杯，杯身結合新年造型插畫與諧音吉祥話，包括「馬上攏賀」、「馬上大吉」、「馬上爆富」、「馬上旺來」及「馬上如意」。

▲▼7-ELEVEN合作「mofusand貓福珊迪」推出聯名商品。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN合作「mofusand貓福珊迪」推出多項聯名商品。（圖／業者提供）

此波「mofusand貓福珊迪」聯名活動，還包括2月4日起陸續推出烘焙甜點、飲品包裝與主題門市，並於特定期間設計限定互動元素，讓貓迷在春節與貓之日檔期，感受療癒系貓咪聯名氛圍。

02/02 全台詐欺最新數據

推薦閱讀

韓式炸雞店推出「杜拜巧克力Q餅」　搭配情人節套餐限量販售

全家打造「巨型毛茸茸貓咪主題店」　貓咪烘焙3款新品登場

醫美過度反失貴氣？凱特美學廖志勳：善用海芙電音雙波養出開運「自然美」

全台年貨大街聲量排行出爐　網推北中南6大必逛熱點

Coupang酷澎「火箭速配」清潔家電用品直送到府　WOW會員紅包再加碼

外送點餐95折再捐20元助長者　平台攜手弘道推公益計畫

美廉社咖啡買2送3　7-11推「貓福珊迪」聯名杯

年前急救保養，「海芙電音雙波」成為最後倒數關鍵字

頂呱呱「6塊炸雞249元」限時8天　麥當勞歡樂送中薯買1送1

這視最精明的投資！Sandy吳姍儒靠SMILE Pro找回清晰更省下15萬換飛韓爽玩6次？

關鍵字：

貓之日全家7-ELEVEN

