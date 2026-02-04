　
民生消費

醫美過度反失貴氣？凱特美學廖志勳：善用海芙電音雙波養出開運「自然美」

醫美過度反失貴氣？凱特美學廖志勳醫師：善用「海芙電音雙波」，由內而外養出開運「自然美」（圖／凱特美學診所提供）

▲海芙電波以無發數限制的技術特性，針對真皮層進行全面熱能傳導。該療程因能打造如代言人蔡淑臻般的精緻貴婦臉，年前詢問度居高不下。（圖／凱特美學診所提供）

消費中心／綜合報導

隨著醫美風氣盛行，街頭出現越來越多長相相似的「醫美臉」。過去大眾過度追求填充帶來的飽滿感，往往導致臉部肌肉僵硬、表情不自然，甚至出現醫學界近期高度關注的「饅化（Overfilled Syndrome）」現象，讓愛美者在追求維持青春的過程中，反而失去了個人特色與貴氣。凱特美學診所頭份店廖志勳醫師指出，新一代的美學趨勢已從盲目的「加法填充」轉向「減法自然」，強調透過熱能科技刺激自體膠原蛋白再生，才是打造自然感開運面相的關鍵。

過去的醫美觀念習慣利用玻尿酸、洢蓮絲等填充物來填補凹陷，雖然見效快，但若施作頻率過高、位置不當或劑量拿捏失準，長期下來臉部會因為重量負擔而顯得浮腫、沉重，原本清晰的骨骼輪廓會被模糊，形成一種「發酵般的腫脹感」。廖志勳醫師表示，真正的美感不應是複製，而是優化與修復。當臉部因為過度填充而導致想笑卻笑不開、表情顯得詭異時，面相學中所強調的「神采與貴氣」也會隨之消失。

在東方傳統面相學中，額頭飽滿、蘋果肌微隆且不僵硬、下巴線條清晰流暢，是聚財與得貴人緣的重要特徵。針對現代女性追求的「自然開運貴婦臉」，廖志勳醫師分析所謂的「圓潤」應是皮膚緊緻度、組織支撐力與自然光澤的綜合呈現，因此自然的開運臉孔重點在於「流暢的線條感」，並非單純靠填充物硬將皮膚撐開。

醫美過度反失貴氣？凱特美學廖志勳醫師：善用「海芙電音雙波」，由內而外養出開運「自然美」（圖／凱特美學診所提供）

▲第三代海芙音波憑藉七種深度探頭，為各種臉型與膚質提供高精準度的客製化拉提，是達成自然系美學的核心利器。（圖／凱特美學診所提供）

為了實現「美得不著痕跡」的追求，凱特美學診所頭份店推崇以「海芙電音雙波」進行複合式治療。廖志勳醫師強調，每位求美者的骨骼結構、老化速度與皮膚厚度各異，因此精準的能量分配與發數規劃，是決定術後自然度的關鍵。在整體的療程策略中，第三代海芙音波擔綱「地基重整」的重任，利用高強度聚焦超音波技術，將能量精準送達傳統手術才能觸及的筋膜層，由內而外透過熱能收縮，將鬆弛下垂的輪廓線重新提拉，不僅視覺上更顯俐落，也同步解決了雙下巴與下顎線模糊的困擾。

在深層拉提後，建議搭配海芙電波進行「淺層緊緻」的加乘優化。海芙電波透過立體容積式加熱原理，將溫和熱能均勻傳導至真皮層，藉此誘導自身膠原蛋白變性並啟動新生機制，細膩地改善細紋與鬆弛膚質，讓肌膚重拾緊實飽滿。

醫美過度反失貴氣？凱特美學廖志勳醫師：善用「海芙電音雙波」，由內而外養出開運「自然美」（圖／凱特美學診所提供）

▲「海芙電音雙波」提供覆蓋全皮層的「全層保養」方案，透過不同深度的熱能傳導，實現自然系美學。（圖／凱特美學診所提供）

廖志勳醫師總結「海芙電音雙波」魅力在於「強強聯手」：音波主攻深層框架拉提，電波則負責淺層膚質緊緻。兩者皆是運用熱能科技導引組織自我修復，取代過度依賴外來填充物的僵硬感。這種由內而外生成的膠原蛋白，能讓臉部立體感更趨自然，無論觸感或動態表情都能維持在最佳狀態，完美體現現代「自然系美學」的貴氣風範。

位於苗栗頭份的凱特美學診所，始終致力於導正醫美過度填充的歪風。廖志勳醫師表示，診所斥資引進國際頂尖設備，目的就是希望讓苗栗地區的消費者不需要舟車勞頓往返台北，就能享受到與國際同步的高端自然美學服務。透過醫師專業的判斷與「海芙電音雙波」的精準運用，讓每位步出診所的女性都能擁有自信且充滿貴氣的「自然開運臉」。
 

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

