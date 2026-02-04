　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

王滬寧見蕭旭岑　認兩岸處於「新形勢」：加強與國民黨交流交往

▲▼「國共兩黨智庫論壇」3日在北京舉辦，大陸全國政協主席王滬寧4日會見國民黨副主席蕭旭岑。（圖／讀者提供）

▲王滬寧會見蕭旭岑一行。（圖／讀者提供，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

「國共兩黨智庫論壇」昨（3）日在北京舉辦，大陸全國政協主席王滬寧今早會見國民黨副主席蕭旭岑一行時，坦言目前兩岸關係處於「新形勢」，強調願意在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，加強與包括國民黨在內台灣各黨派團體和各界人士的交流交往，推動兩岸交流合作、深化兩岸融合發展。

本次論壇由中共中央台辦海研中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦，是在國共論壇中斷逾9年之後，兩黨再次重啟制度化交流平台，由蕭旭岑率團訪問北京。

▲▼「國共兩黨智庫論壇」3日在北京舉辦，大陸全國政協主席王滬寧4日會見國民黨副主席蕭旭岑。（圖／讀者提供）

王滬寧今早會見蕭旭岑一行。王滬寧表示，2025年10月19日，中共中央總書記習近平致電祝賀鄭麗文女士當選中國國民黨主席，肯定兩黨在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上取得的積極成效，指明了兩黨關係和兩岸關係發展的前進方向。鄭麗文主席復電表達了感謝和積極願景。

王滬寧提到，舉辦國共兩黨智庫論壇是落實兩黨領導人賀電復電精神，順應兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作共同心聲的實際舉措，展現了兩黨為兩岸同胞謀利造福的使命擔當，為兩岸關係和台海形勢注入了正能量，受到兩岸同胞廣泛支持和高度肯定。

王滬寧強調，新形勢下，大陸願在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，加強同包括國民黨在內台灣各黨派團體和各界人士的交流交往，團結廣大台灣同胞，推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，為兩岸謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

▲▼「國共兩黨智庫論壇」3日在北京舉辦，大陸全國政協主席王滬寧4日會見國民黨副主席蕭旭岑。（圖／讀者提供）

蕭旭岑則表示，海峽兩岸在1992年達成各自以口頭方式表述，海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識，這就是大家熟知的九二共識以及反對台獨，這是兩岸能夠繼續交流的共同政治基礎。

蕭旭岑說，「兩岸同胞有共同的血緣、文化、歷史、情感，去中國化在台灣始終無法成功，這是因為中華意識是我們的魂，中華文化是我們的體，中華民族是我們的根」。

蕭旭岑指出，這次論壇聚焦許多台灣民眾關切的議題，從觀光、旅遊、醫療安養到防災、能源問題、AI未來發展，都是兩岸可以密切交流合作的領域，尤其是大陸近年來在許多科技與技術有巨大的突破，其中有非常多台灣可以取經之處。

蕭旭岑強調，「這次論壇只是一個開始，未來我深切希望雙方可以進一步深化交流，共創榮景嘉惠兩岸同胞」；絕大多數台灣民眾希望兩岸維持溝通管道，繼續交流交往，尤其是透過適當的溝通平台，解決兩岸在交流中的各項問題。

▲▼「國共兩黨智庫論壇」3日在北京舉辦，大陸全國政協主席王滬寧4日會見國民黨副主席蕭旭岑。（圖／讀者提供）

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

國共重啟政黨機制化交流　陸學者：為冰封已久兩岸注入暖意

中共中央2026年一號文件公佈　點名支持「新能源車」進農村

王滬寧見蕭旭岑　認兩岸處於「新形勢」：加強與國民黨交流交往

三年發一次！　陸87間央企負責人「激勵收入」大公開　

網購中藥！35歲男「少做1步驟」下秒倒地不醒　搶救8天不治身亡

國共智庫論壇達成五大共同意見　陸委會：完全是倒果為因

國共論壇釋交流合作積極信號　潘賢掌「立春」為寓兩岸開啟新循環

國共智庫論壇閉幕　國民黨提5面向15項意見：解除禁團令、恢復直航

美關稅重創兩岸訂單　台機械業大佬嘆「做三休四」盼兩岸破僵局

男子「花410萬買彩券」全摃龜　他還「怒告彩券行」遭法院打臉

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

國共重啟政黨機制化交流　陸學者：為冰封已久兩岸注入暖意

中共中央2026年一號文件公佈　點名支持「新能源車」進農村

王滬寧見蕭旭岑　認兩岸處於「新形勢」：加強與國民黨交流交往

三年發一次！　陸87間央企負責人「激勵收入」大公開　

網購中藥！35歲男「少做1步驟」下秒倒地不醒　搶救8天不治身亡

國共智庫論壇達成五大共同意見　陸委會：完全是倒果為因

國共論壇釋交流合作積極信號　潘賢掌「立春」為寓兩岸開啟新循環

國共智庫論壇閉幕　國民黨提5面向15項意見：解除禁團令、恢復直航

美關稅重創兩岸訂單　台機械業大佬嘆「做三休四」盼兩岸破僵局

男子「花410萬買彩券」全摃龜　他還「怒告彩券行」遭法院打臉

台灣新年買「進口車50萬有找」油電旅行車99.9萬起！Kia多車型有感促銷

金價暴力反彈創17年最強單日　美銀示警貴金屬「高波動成新常態」

民進黨最小派系「堅系」終於擴編！　王世堅帶3子弟兵登記選議員

獵殺43隻海豚當鯊魚餌！東港籍船長「嚴重破壞生態」判2年2月

快訊／馬如龍49歲兒「患多種慢性病」猝逝！今下午相驗查明死因

隻字未提關稅！韓派外長急赴紐約會晤盧比歐　美國態度冷淡無共識

官員擬不接受質詢、拒索資　李貞秀：可以去監院檢舉瀆職

罕見！勇士格林深陷交易傳聞　柯爾坦言艱難：我昨天有找他談

長輩紅包「過年要8000、1萬」新鮮人傻眼了！過來人曝行情：不失禮

曝李貞秀放棄中國籍困難點　黃暐瀚力挺：她有資格當中華民國立委

崔振赫現身年貨大街　直接開始試吃：好吃！

關鍵字：

國共兩黨智庫論壇國共論壇國民黨蕭旭岑王滬寧

