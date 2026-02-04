王滬寧見蕭旭岑　認兩岸處於「新形勢」：加強與國民黨交流交往

▲王滬寧會見蕭旭岑一行。（圖／讀者提供，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

「國共兩黨智庫論壇」昨（3）日在北京舉辦，大陸全國政協主席王滬寧今早會見國民黨副主席蕭旭岑一行時，坦言目前兩岸關係處於「新形勢」，強調願意在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，加強與包括國民黨在內台灣各黨派團體和各界人士的交流交往，推動兩岸交流合作、深化兩岸融合發展。

本次論壇由中共中央台辦海研中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦，是在國共論壇中斷逾9年之後，兩黨再次重啟制度化交流平台，由蕭旭岑率團訪問北京。

王滬寧今早會見蕭旭岑一行。王滬寧表示，2025年10月19日，中共中央總書記習近平致電祝賀鄭麗文女士當選中國國民黨主席，肯定兩黨在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上取得的積極成效，指明了兩黨關係和兩岸關係發展的前進方向。鄭麗文主席復電表達了感謝和積極願景。

王滬寧提到，舉辦國共兩黨智庫論壇是落實兩黨領導人賀電復電精神，順應兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作共同心聲的實際舉措，展現了兩黨為兩岸同胞謀利造福的使命擔當，為兩岸關係和台海形勢注入了正能量，受到兩岸同胞廣泛支持和高度肯定。

王滬寧強調，新形勢下，大陸願在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，加強同包括國民黨在內台灣各黨派團體和各界人士的交流交往，團結廣大台灣同胞，推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，為兩岸謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

蕭旭岑則表示，海峽兩岸在1992年達成各自以口頭方式表述，海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識，這就是大家熟知的九二共識以及反對台獨，這是兩岸能夠繼續交流的共同政治基礎。

蕭旭岑說，「兩岸同胞有共同的血緣、文化、歷史、情感，去中國化在台灣始終無法成功，這是因為中華意識是我們的魂，中華文化是我們的體，中華民族是我們的根」。

蕭旭岑指出，這次論壇聚焦許多台灣民眾關切的議題，從觀光、旅遊、醫療安養到防災、能源問題、AI未來發展，都是兩岸可以密切交流合作的領域，尤其是大陸近年來在許多科技與技術有巨大的突破，其中有非常多台灣可以取經之處。

蕭旭岑強調，「這次論壇只是一個開始，未來我深切希望雙方可以進一步深化交流，共創榮景嘉惠兩岸同胞」；絕大多數台灣民眾希望兩岸維持溝通管道，繼續交流交往，尤其是透過適當的溝通平台，解決兩岸在交流中的各項問題。