李貞秀國籍惹議　謝龍介：兩岸人民用《兩岸條例》不存在拋棄問題

▲立委謝龍介。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨陸配立委李貞秀3日宣誓就職，但因國籍問題引發熱議，內政部要求她出示放棄中國大陸國籍的證明，不過陸委會主委邱垂正也坦言，過去從未有放棄成功的案例。對此，國民黨立委謝龍介今（4日）表示，陸委會其實點出一個事實，兩岸人民就是以《兩岸人民關係條例》處理，所以沒有所謂拋棄、不拋棄國籍的問題，因為中華人民共和國在我國憲法裡面，「基本上是不承認的」。

謝龍介表示，陸委會只是想說一個事實，以現在的憲法跟法律，針對兩岸人民的處理，就是以「兩岸人民關係條例」為主，「沒有所謂拋棄、不拋棄這個國籍」，因為在我們的憲法裡面，基本上是不承認中華人民共和國的，所以「兩岸人民關係條例」下，它是符合這個狀況。

謝龍介說，每位候選人選舉的時候都一定會把所有資料送到中選會、內政部去審查，但現在審查通過後，政府現在再另外用一個框架的「國籍法」來講她沒有拋棄國籍，基本上「拋棄國籍」，是因為我國有承認它是哪一個國家，像是美國、日本、韓國這些國家，那有雙重國籍、要任公職，在一年以內要拋棄原本的國籍，但在兩岸裡面，不存在這樣的意義。

謝龍介認為，很多陸配其實不是支持國民黨，很可能都是支持民進黨，難到那支持民進黨這些人，政府也要懷疑他會出賣台灣嗎？她既然嫁到這裡來，也經過長期的考核，而且取得台灣的身份認同和身份證。她是用中華民國的身分證的身份來參與這個公職的選舉，政府同意她參選，她也當選了，結果不同意她繼續任職，這個就是相互矛盾。這種問題越吵，民進黨已經發覺在這一塊他得不到政治利益，所以慢慢這個事情會淡化。

謝龍介說，但回歸到兩岸，以和平為基調；那朝野和平「遞出橄欖枝」一樣，兩岸也需要總統賴清德快速地遞出橄欖枝。當政府向北京遞出橄欖枝以後，美國給你的空間會更大。「總統，今天正式跟你說，跟你鼓勵、跟你加油，不怕對話」，對中華民國、對兩岸和平是有辦法的。



