國共重啟政黨機制化交流　陸學者：為冰封已久兩岸注入暖意

▲「國共兩黨智庫論壇」3日在北京舉辦，大陸全國政協主席王滬寧4日會見國民黨副主席蕭旭岑。（圖／讀者提供）

記者任以芳／綜合報導

以「兩岸交流合作前瞻」為主題的國共兩黨智庫論壇，昨3日於北京圓滿舉行。這場時隔近10年重啟的機制化交流盛會，匯聚兩岸觀光、工業、科技、醫療與環保界代表齊聚交流。北京清華大學台灣研究院助理教授朱桂蘭今（4）日在《環球時報》刊文表示，在台海局勢複雜嚴峻的當下，此次論壇不僅恰逢其時，是重啓政黨機制化交流的「破冰之舉」。更具備「破冰、連心、護盾」三重鮮明價值，為冰封已久的兩岸關係注入暖意，同時展現兩岸和平發展必要趨勢。

由中國國民黨國政研究基金會與中共中央臺辦海峽兩岸關係研究中心3日共同主辦的國共兩黨智庫「兩岸交流合作前瞻論壇」在北京舉行。國共兩黨及兩岸相關領域的代表人士、專家學者就「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」等三項議題進行深入交流研討，並於當天下午閉幕。

針對北京清華大學台灣研究院助理教授朱桂蘭今（4）日在《環球時報》刊文，以「兩岸交流的暖意也是反『獨』動力」為題，以三點分析來看這次「國共智庫論壇」成果與影響。

朱桂蘭指出，「首先」是重啓政黨機制化交流的「破冰之舉」。國共兩黨長期以來始終是推動兩岸關係發展的核心力量。自2006年兩黨共同舉辦首屆兩岸經貿論壇起，逐步搭建起常態化溝通渠道，成功促成兩岸「三通」落地、海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）簽署生效等一系列惠及同胞的重要成果，成為兩岸關係和平發展的關鍵助推力。

然而受民進黨當局阻撓，良性互動被迫中斷近10年。此次論壇標誌著兩黨重新搭建起穩定且專業的對話平台，不僅落實兩黨領導人賀電精神，更為未來更高層級的互動奠定堅實基礎，提供台海局勢重要的穩定支撐。

其次，論壇被視為凝聚兩岸民生共識的「連心之橋」。朱桂蘭認為，要和平、要發展、要交流是台灣的主流民意。本次議題精準錨定民眾現實需求，跳出宏觀政治敘事，聚焦旅遊、產業與環境永續等核心領域，對受政治干擾最嚴重的經貿民生進行「精準修補」。這種務實姿態打破了「寒蟬效應」，讓同胞清晰看到交流合作帶來的實質好處，共享大陸式現代化發展的成果。

第三，論壇更扮演了反對台獨分裂的「護統之盾」。朱桂蘭直言，台獨勢力是台海和平的最大威脅，其推行的「去中國化」與「抗中保台」論調，正將台灣推向危險邊緣。然而，兩岸共同的文化傳統與經濟根基絕非人力所能撼動。此次論壇的舉辦是對分裂勢力的明確反擊，彰顯了融合發展的大勢不可阻擋，向台灣民眾亮明維護台海和平的堅定決心。

最後，朱桂蘭強調，國共論壇的成功舉辦，為兩岸關係和平發展注入強勁動力。未來期待兩岸持續秉持「兩岸一家親」理念，摒棄分裂行徑，在推動融合發展的道路上穩步前行。