曝李貞秀放棄中國籍困難點　黃暐瀚力挺：她有資格當中華民國立委

▲李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

首位陸配立委李貞秀正式代表民眾黨進入立法院，針對國籍問題，李貞秀強調已親自到大陸辦理相關手續，但不被當地公安局接受。對此，媒體人黃暐瀚3日點出困難點，中國的國籍法可以放棄的狀況是「外國人近親屬、定居外國、有其它正當理由」，但中華人民共和共國不會承認中華民國，其它正當理由，跑去跟公安講，有極高機會不會同意，李貞秀已經宣誓「我效忠中華民國、我會誓死捍衛中華民國」，用的也是中華民國護照，自己覺得她有資格當中華民國的立委。

黃暐瀚於節目《少康戰情室》表示，李貞秀委員的議題已經討論過很多，關鍵在於中華民國的國籍法20條跟中華人民共和國的國籍法第10條，現在的癥結點在於中華民國的國籍法講說「有外國籍者不能擔任公職」，有人舉過去李慶安、麥玉珍放棄國籍的例子，這沒問題。

黃暐瀚表示，自己認為李貞秀現在就是立法委員，而且是合法的，因為已經做了放棄的動作，因為中華人民共和國的國籍法有講3種狀況可以放棄分別是「外國人近親屬、定居在外國、有其它正當理由」，但中華人民共和國不會承認中華民國，所以前2種都打叉沒有辦法，而其它正當理由，真的跑去跟公安講、去做申請，有極高的機會是不會同意的。

黃暐瀚說，李貞秀委員在宣誓就職後，就已經告訴大家，去申請但公安不讓跑公文，用的就是退出中華人民共和國國籍申請表，李貞秀已經填了，人也去了，到了現場沒有辦法完成。

來台33年、5個台灣之子的媽媽 李貞秀當立委有2關卡

黃暐瀚說，依照中華民國國籍法20條，要在就職前辦理放棄外國籍，並在1年之內取得已經放棄文件，所以現在有2個關卡，第一個能不能就任，就看李貞秀有沒有把原來的國籍放棄，自己認為，李貞秀雖然沒有完成，可是已經做了這個事情，所以當立委是沒有問題的。

黃暐瀚認為，第二個是1年後這個議題會不會再來？自己覺得會，但因為李貞秀無法取得這個資格，自己倒覺得，李貞秀1993年來台，已經33年，也是5個台灣之子的媽媽，台灣目前也有30多萬陸配，就是一個立委的配額，所以李貞秀應該是可以有一個族群的代表，但因為礙於國籍法跟兩岸憲法爭議，卡住了以後怎麼辦？

黃暐瀚強調，李貞秀模式是一個可以參考的，她已經在立法院宣誓時告訴大家「我效忠中華民國、而且國籍就是中華民國，如果發生任何嚴峻狀況，我會誓死捍衛中華民國」，用得也是中華民國護照的時候，自己覺得她有資格當中華民國的立委。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）