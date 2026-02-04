台中師生戀出事「臭澀寶」數學師愛上國中妹　停車場舔胸解內衣

▲台中一名數學老師跟國三少女交往，把人載出門舔胸、摸下體，賠償90萬獲得緩刑。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者許權毅／台中報導

台中市某國中數學老師跟一名國三女學生交往，男師把女學生帶出門，在未違反少女意願下在車上親吻、舔胸、解內衣，少女還稱老師叫「臭澀寶」。少女父母發現異狀提告，男師不僅被法院判賠90萬，刑事也被依2罪合判5月、緩刑2年。

檢警調查，台中市某國中一名數學老師，2023年起擔任就讀國三的少女老師，隔年2人開始交往後，男師把少女帶出門，於南屯區一處路邊停車格內，在未違反少女意願下，對少女舌吻、掀開內衣舔胸，以此方式猥褻。

後來，男師帶著少女到秀泰影城看電影，先在觀影時未違反意願撫摸少女大腿，又在車輛停在停車格後，未違反意願解開少女內衣、舌吻、舔胸，甚至動手撫摸少女私密處。

少女說，2人是在2024年2月開始交往，老師部分行為並未違反意願，但是「有些親密行為我有伸手擋，是因為不想這麼快，但沒有覺得被侵犯，就是覺得男女朋友之間互動」。

法院勘驗2人對話紀錄，發現少女會跟老師說「好想你、臭澀寶」，2人也有日常互動對話，且時間點是在少女遭受猥褻之後，足認男師的行為並未違反少女意願。

少女母親說，某日夫妻倆看見孩子使用手機，有驚嚇的感覺，將手機拿過來看，發現IG摯友有數學老師，少女嚇到臉色發白承認，並說有被老師親吻、牽手，認為女兒一直哭，是因為害怕、遇到這種事。

中院考量，男師事發後已以90萬元賠償少女與家屬，並捐款18萬給勵馨社會福利事業基金會完畢。審酌雙方是師生關係，本應善盡教導之責，明知少女年僅14歲，仍為一己私慾，對少女猥褻，影響少女身心健康與人格發展，實屬不該。

全案認定該名數學老師，犯對14歲以上、未滿16歲女子猥褻罪，2罪各別判處3月徒刑，合併應執行5月，可易科罰金，緩刑2年，期間不得對少女實施妨害性自主之不法侵害。

至於男師要求少女拍攝露出大腿之影像部分，法院勘驗後認為，該段影像與一般人穿著泳衣露出的身體部位相同，不足以引起性慾，判他無罪。