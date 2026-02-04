　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

繼光香香雞推2款「新春套餐」　限時88折優惠再送春聯

▲▼繼光香香雞推出2款新春套餐 。（圖／記者蕭筠攝）

▲繼光香香雞推出2款新春套餐。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎接農曆新年，繼光香香雞精選去年人氣排行單品推出2款「新春套餐」，2月6日至3月1日限時開賣，套餐有88折優惠再送好運春聯，1萬張送完為止。

▲▼繼光香香雞推出2款新春套餐 。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼新春大吉餐吃得到4種人氣炸物，買還送限量春聯。

▲▼繼光香香雞推出2款新春套餐 。（圖／記者蕭筠攝）

繼光香香雞推出2款新春套餐，其中「新春大吉餐」內含香香炸雞XL、阿根廷魷魚M、蒜脆杏鮑菇、甜心地瓜球2份，優惠價398元，現省52元；「新春開運餐」內含香香炸雞L、阿根廷魷魚、蒜脆杏鮑菇，優惠價298元。提醒僅新春大吉餐會使用紙盒盛裝。

歡慶新品上市，購買新春大吉餐再送馬年好運春聯1張，限量1萬張、送完為止。

▲▼達美樂火山披薩系列推出新春限定「金沙起司火山」，並找來台北喜來登大飯店館內米其林入選餐廳「辰園」合作聯手打造「極品大龍蝦金沙起司火山披薩」。（圖／業者提供）

▲達美樂春節限定「海陸金沙起司火山披薩」。

達美樂也有春節限定「海陸金沙起司火山披薩」，嚴選厚實干貝、多汁鮮蝦搭配脆炸雞，打造超豐富海陸滋味，至22日前享外帶優惠價550元。同步開賣3款春節優惠組合如下：

「鴻運爆發套餐」內含海陸金沙起司火山大披薩1個+任選1大披薩（經典／招牌系列任選）+可可火山披薩+青花椒雞1份+香烤雞條15條+蝴蝶酥8個+1.25公升大可樂1瓶，特價1688元，現省1452元。

「好運旺旺套餐」內含海陸金沙起司火山大披薩1個+大披薩1個（經典／招牌系列任選）+原味烤雞翅4塊+鱈魚星星1份+蝴蝶酥3個+香烤薯球1份+1.25公升大可樂1瓶，特價1388元，現省869元。

「福氣滿滿套餐」內含海陸金沙起司火山大披薩1個+小披薩1個（經典／招牌系列任選）+地瓜薯條1份+1.25公升大可樂1瓶，特價888元，現省735元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鬆綁！陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金馬遊
長輩過年紅包「要8000、1萬」新鮮人傻眼了！過來人曝行情
22歲女遭「纜車吊掛」慘死日本滑雪場　細節曝光
馬如龍49歲兒猝逝！　妻姊摟9歲女兒哀痛現身
來台採訪具俊曄全哭了！「第一次見到這種愛情，太難以置信」
孫芸芸26歲女兒曝澳洲豪宅！　3萬元包包放桌上
空軍戰鬥機聯隊爆貪污！　名錶、性招待全都要
韓綜心痛大S！　主持人「點名汪小菲張蘭」開砲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

外送手搖「多多綠」奪冠　平台年度統計：彰化人最愛喝甜飲

繼光香香雞推2款「新春套餐」　限時88折優惠再送春聯

韓式炸雞店推出「杜拜巧克力Q餅」　搭配情人節套餐限量販售

全家打造「巨型毛茸茸貓咪主題店」　貓咪烘焙3款新品登場

醫美過度反失貴氣？凱特美學廖志勳：善用海芙電音雙波養出開運「自然美」

全台年貨大街聲量排行出爐　網推北中南6大必逛熱點

Coupang酷澎「火箭速配」清潔家電用品直送到府　WOW會員紅包再加碼

外送點餐95折再捐20元助長者　平台攜手弘道推公益計畫

美廉社咖啡買2送3　7-11推「貓福珊迪」聯名杯

年前急救保養，「海芙電音雙波」成為最後倒數關鍵字

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

陸屁孩放火燒死薩摩耶

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

外送手搖「多多綠」奪冠　平台年度統計：彰化人最愛喝甜飲

繼光香香雞推2款「新春套餐」　限時88折優惠再送春聯

韓式炸雞店推出「杜拜巧克力Q餅」　搭配情人節套餐限量販售

全家打造「巨型毛茸茸貓咪主題店」　貓咪烘焙3款新品登場

醫美過度反失貴氣？凱特美學廖志勳：善用海芙電音雙波養出開運「自然美」

全台年貨大街聲量排行出爐　網推北中南6大必逛熱點

Coupang酷澎「火箭速配」清潔家電用品直送到府　WOW會員紅包再加碼

外送點餐95折再捐20元助長者　平台攜手弘道推公益計畫

美廉社咖啡買2送3　7-11推「貓福珊迪」聯名杯

年前急救保養，「海芙電音雙波」成為最後倒數關鍵字

為什麼爬到「台北101」高處突然放雙手？　霍諾德笑答：耍帥嘛！

高雄預售豪宅驚見0交易！　「國城定潮」1.1億稱霸

快訊／國共論壇剛落幕「陸客要來了！」　陸文旅部：近期恢復上海居民赴金馬

快訊／2026布局倒數　民進黨提名屏東周春米、澎湖陳光復力拼連任

日本隊WBC最後一人確定就是吉田正尚！30人名單共9名大聯盟球員

慧洋自結1月每股稅前盈餘0.10元　春節前運價仍有撐、今年審慎樂觀

東典今起處置強勢收漲停！　獲利提前開獎「轉虧為盈」

黃國昌喊最大目標「打下高雄」　賴瑞隆嗆：政治分贓不會獲支持

搶劫畫面曝！57歲女墜入戀愛詐騙　歹徒抓700萬錢袋「撞柱狂奔」

不理藍營家務事！陳素月推「赤兔馬」福袋拚彰化縣長：準備好了

【解鎖崩壞開關】手指輕梳寶寶鼻子 居然炸出大白眼！

消費熱門新聞

Coupang酷澎「火箭速配」清潔家電用品直送到府

這視最精明的投資！Sandy吳姍儒靠SMILE Pro找回清晰更省下15萬換飛韓爽玩6次?

全家新推「贅澤巧克力霜淇淋」　期間限定買2送2

限今天！7-11厚乳拿鐵「買2送2」

美廉社咖啡買2送3　7-11推「貓福珊迪」聯名杯

家樂福大墩店「陪伴30年」2/28熄燈

全家打造「巨型毛茸茸貓咪主題店」　貓咪烘焙3款新品登場

量販公布「獵奇零食」排行　「金牛角黑化版」引發討論

頂呱呱「6塊炸雞249元」限時8天　麥當勞歡樂送中薯買1送1

韓式炸雞店推出「杜拜巧克力Q餅」　搭配情人節套餐限量販售

7-11連續5天「買7送7」　全家2杯6折起

尾牙、過年聚餐季開跑！你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

全台年貨大街聲量排行出爐　網推6大必逛熱點

7-11推「OPEN!家族拜年貼圖」免費下載

更多熱門

相關新聞

韓式炸雞店推出「杜拜巧克力Q餅」　搭配情人節套餐限量販售

韓式炸雞店推出「杜拜巧克力Q餅」　搭配情人節套餐限量販售

NENE CHICKEN宣布開賣韓國爆紅甜點「杜拜巧克力Q餅」，2月6日起陸續於忠孝快閃店與本粥華山店上市，其他門市則搭配情人節套餐販售，每日限量5組。

台金第四波加班機再釋出1184個座位

台金第四波加班機再釋出1184個座位

台北君悅官方LINE好友送新春紅包888元

台北君悅官方LINE好友送新春紅包888元

夜間國道事故高7.5倍　14服務區祭貨車駕駛咖啡半價

夜間國道事故高7.5倍　14服務區祭貨車駕駛咖啡半價

關鍵字：

美食情報美食雲繼光香香雞達美樂春節

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面