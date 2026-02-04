繼光香香雞推2款「新春套餐」　限時88折優惠再送春聯

▲繼光香香雞推出2款新春套餐。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎接農曆新年，繼光香香雞精選去年人氣排行單品推出2款「新春套餐」，2月6日至3月1日限時開賣，套餐有88折優惠再送好運春聯，1萬張送完為止。

▲▼新春大吉餐吃得到4種人氣炸物，買還送限量春聯。

繼光香香雞推出2款新春套餐，其中「新春大吉餐」內含香香炸雞XL、阿根廷魷魚M、蒜脆杏鮑菇、甜心地瓜球2份，優惠價398元，現省52元；「新春開運餐」內含香香炸雞L、阿根廷魷魚、蒜脆杏鮑菇，優惠價298元。提醒僅新春大吉餐會使用紙盒盛裝。

歡慶新品上市，購買新春大吉餐再送馬年好運春聯1張，限量1萬張、送完為止。

▲達美樂春節限定「海陸金沙起司火山披薩」。

達美樂也有春節限定「海陸金沙起司火山披薩」，嚴選厚實干貝、多汁鮮蝦搭配脆炸雞，打造超豐富海陸滋味，至22日前享外帶優惠價550元。同步開賣3款春節優惠組合如下：

●「鴻運爆發套餐」內含海陸金沙起司火山大披薩1個+任選1大披薩（經典／招牌系列任選）+可可火山披薩+青花椒雞1份+香烤雞條15條+蝴蝶酥8個+1.25公升大可樂1瓶，特價1688元，現省1452元。

●「好運旺旺套餐」內含海陸金沙起司火山大披薩1個+大披薩1個（經典／招牌系列任選）+原味烤雞翅4塊+鱈魚星星1份+蝴蝶酥3個+香烤薯球1份+1.25公升大可樂1瓶，特價1388元，現省869元。

●「福氣滿滿套餐」內含海陸金沙起司火山大披薩1個+小披薩1個（經典／招牌系列任選）+地瓜薯條1份+1.25公升大可樂1瓶，特價888元，現省735元。