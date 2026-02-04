打瞌睡追撞2車釀4傷　駕駛嚇到棄車躲起來！被判刑7個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿茂（化名）前年11月間開車行經新竹市東區中華路時，因打瞌睡追撞前方車輛，造成前方2車的駕駛、乘客共4人受傷，他卻在事故發生之後，棄車落跑並躲進附近大樓。新竹地院法官日前審理之後，依犯過失傷害罪、駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害而逃逸罪，判處阿茂拘役50日、有期徒刑7個月。

▲阿茂肇事後竟棄車落跑。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂2024年11月間開車行經新竹市東區中華路，他本應隨時注意車前狀況，卻因為精神不濟打瞌睡，撞上前方的A車，A車再追撞B車，導致A車、B車的駕駛及乘客共4人受傷。

然而，阿茂發現闖禍之後，沒有留下來協助傷者，甚至在警方到場之前，棄車徒步逃離現場。後來警員獲報抵達事故現場，才在附近的大樓中庭找到躲藏起來的阿茂，阿茂直到此時才坦承自己就是肇事者。

新竹地院法官認為，阿茂沒有善盡駕駛注意義務，導致事故發生，肇事後還丟下4名傷者逕自離去，行為確實不妥，考量到他已經坦承犯行，雖然與4名傷者均達成調解，但尚未實際賠償損害，最終依犯過失傷害罪判處他拘役50日，得易科罰金5萬元，另依犯駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸罪，判處有期徒刑7個月，全案仍可上訴。