　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

打瞌睡追撞2車釀4傷　駕駛嚇到棄車躲起來！被判刑7個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿茂（化名）前年11月間開車行經新竹市東區中華路時，因打瞌睡追撞前方車輛，造成前方2車的駕駛、乘客共4人受傷，他卻在事故發生之後，棄車落跑並躲進附近大樓。新竹地院法官日前審理之後，依犯過失傷害罪、駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害而逃逸罪，判處阿茂拘役50日、有期徒刑7個月。

▲▼ 汽車,車門,開車。（示意圖／CFP）

▲阿茂肇事後竟棄車落跑。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂2024年11月間開車行經新竹市東區中華路，他本應隨時注意車前狀況，卻因為精神不濟打瞌睡，撞上前方的A車，A車再追撞B車，導致A車、B車的駕駛及乘客共4人受傷。

然而，阿茂發現闖禍之後，沒有留下來協助傷者，甚至在警方到場之前，棄車徒步逃離現場。後來警員獲報抵達事故現場，才在附近的大樓中庭找到躲藏起來的阿茂，阿茂直到此時才坦承自己就是肇事者。

新竹地院法官認為，阿茂沒有善盡駕駛注意義務，導致事故發生，肇事後還丟下4名傷者逕自離去，行為確實不妥，考量到他已經坦承犯行，雖然與4名傷者均達成調解，但尚未實際賠償損害，最終依犯過失傷害罪判處他拘役50日，得易科罰金5萬元，另依犯駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸罪，判處有期徒刑7個月，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大S最後5天足跡曝光！　病情惡化求：想回家
不甩鄭麗文稱「我們是中國人」！　蔣萬安重申：我是台灣人
快訊／砍警嫌「胸口中彈」！　搶救無效亡
快訊／強勢回歸！高嘉瑜：希望重新做人、從頭開始
快訊／33歲警頭被砍出2大洞滿臉血！　顱骨骨裂ICU觀察中
大S「泡溫泉＋吃退燒藥」是致命主因！　韓醫：免疫系統投降
港湖最強吸票機回歸！　最大受害者憂：希望高嘉瑜手下留情
快訊／金宣虎涉逃稅發聲道歉了！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獵殺43隻海豚當鯊魚餌！東港籍船長「嚴重破壞生態」判2年2月

快訊／馬如龍49歲兒「患多種慢性病」猝逝！今下午相驗查明死因

「我不回去了」越南妻喊：台灣地震太可怕　人夫心碎離婚

女通緝犯在醫院咆哮拒盤查　警強勢壓制起出「喪屍煙彈」

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

獨／高雄「排毒一條街」深夜炸街擾民！住戶控：半小時狂吼3次

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

打瞌睡追撞2車釀4傷　駕駛嚇到棄車躲起來！被判刑7個月

台中師生戀出事「臭澀寶」數學師愛上國中妹　停車場舔胸解內衣

凌晨被call去載人...台中男連撞2路邊車　顱內出血搶命中

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

陸屁孩放火燒死薩摩耶

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

獵殺43隻海豚當鯊魚餌！東港籍船長「嚴重破壞生態」判2年2月

快訊／馬如龍49歲兒「患多種慢性病」猝逝！今下午相驗查明死因

「我不回去了」越南妻喊：台灣地震太可怕　人夫心碎離婚

女通緝犯在醫院咆哮拒盤查　警強勢壓制起出「喪屍煙彈」

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

獨／高雄「排毒一條街」深夜炸街擾民！住戶控：半小時狂吼3次

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

打瞌睡追撞2車釀4傷　駕駛嚇到棄車躲起來！被判刑7個月

台中師生戀出事「臭澀寶」數學師愛上國中妹　停車場舔胸解內衣

凌晨被call去載人...台中男連撞2路邊車　顱內出血搶命中

台灣新年買「進口車50萬有找」油電旅行車99.9萬起！Kia多車型有感促銷

金價暴力反彈創17年最強單日　美銀示警貴金屬「高波動成新常態」

民進黨最小派系「堅系」終於擴編！　王世堅帶3子弟兵登記選議員

獵殺43隻海豚當鯊魚餌！東港籍船長「嚴重破壞生態」判2年2月

快訊／馬如龍49歲兒「患多種慢性病」猝逝！今下午相驗查明死因

隻字未提關稅！韓派外長急赴紐約會晤盧比歐　美國態度冷淡無共識

官員擬不接受質詢、拒索資　李貞秀：可以去監院檢舉瀆職

罕見！勇士格林深陷交易傳聞　柯爾坦言艱難：我昨天有找他談

長輩紅包「過年要8000、1萬」新鮮人傻眼了！過來人曝行情：不失禮

曝李貞秀放棄中國籍困難點　黃暐瀚力挺：她有資格當中華民國立委

沒有曹西平的新年...　龍千玉：心裡缺了一塊

社會熱門新聞

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

即／南苗市場隨機殺人現場曝！警頭遭砍血流滿面

快訊／南苗市場兇嫌砍警「胸口中彈」送醫畫面曝光！

馬如龍兒身患多種慢性病！妻做筆錄落淚

獨／網紅愛店秘境餐廳　838坪違建恐遭剷平

檢察官摸小30歲帥警！淫喊：肉棒給我看...最終下場曝

獨／高雄地下室驚見裸女　陳屍汽車升降平台

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

台南29歲足療師感情出問題　路上持刀砍人

台南男追砍路人！身分疑是足療師

更多熱門

相關新聞

上網查才知錯過教召　後備軍人獲無罪

上網查才知錯過教召　後備軍人獲無罪

男子阿哲（化名）的戶籍地址設在新竹，但全家人都沒有住在戶籍地，他自己則是一直待在南部工作，因為身邊朋友被教召，他上網查詢才知道自己已經錯過了，還因此挨告。不過，新竹地院法官日前審理之後，認為阿哲並非故意逃避教召，最終裁定他無罪。

當街罵小王偷吃別人老婆　尪被判拘5日

當街罵小王偷吃別人老婆　尪被判拘5日

妻IG放閃小王牽手照　夫求償10萬

妻IG放閃小王牽手照　夫求償10萬

激戰人夫5次　小三喊沒錢仍要賠25萬

激戰人夫5次　小三喊沒錢仍要賠25萬

離婚協議房子給子女　前妻爭入住慘輸

離婚協議房子給子女　前妻爭入住慘輸

關鍵字：

新竹地院

讀者迴響

熱門新聞

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

大S兒女缺席週年儀式掀討論

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面