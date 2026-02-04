苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市南苗市場今（4）日發生驚悚的持刀砍警案，33歲朱均諭警員跟鍾姓嫌犯扭打時，頭部被砍中2刀，傷口各為7和10公分長，醫院診斷後發現有顱骨骨裂，為慎重起見安排住進加護病房觀察中，目前生命跡象穩定。另外，鍾姓嫌犯胸口中彈，目前緊急開刀搶救中，不排除有生命危險。

▲苗栗市南苗市場持刀攻擊警員案，警員朱均諭頭中2刀，縫合搶救後傷勢穩定。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗市南苗市場今早發生40歲鍾姓男子持折疊刀在市場向攤商借手機不成，又稱要找其他攤商「討債」，因當街亮刀引發攤商恐慌紛紛打110報警。轄區南苗派出所朱姓、李姓警員快速衝到現場。

警方說，到場喝令鍾嫌棄刀，但鍾嫌不從並持續向員警逼近，朱姓員警向男子噴辣椒水，但鍾男持續持刀攻擊員警，刺傷朱警頭部2刀受傷，李姓警員見狀對男子開2槍，致該男子胸部中彈1發，另1發不慎波及協助壓制嫌犯的羅姓民眾左手掌，傷者均送醫救治，鍾姓男子詳細犯案動機尚須調查釐清。

苗栗醫院急救醫師周國志指出，檢視朱姓警員左額頭有7公分刀傷、頭頂有10公分撕裂傷，估計出血量500~1000CC，緊張縫合處置後，經電腦斷層掃描檢查，發現顱骨有局部骨裂，醫療小組 討論決定送加護病房觀察，目前警員生命跡象穩定。

受傷警員朱均諭今年33歲，108年四等特考班，111年1月21日初任警職，於南苗派出所服務迄今。

收治鍾嫌嫌犯的大千醫院指出，檢視鍾姓男子左上臂、左胸、左腹有傷勢，目前尚待釐清子彈進出彈道軌跡，鍾男傷勢嚴重，正開刀搶救中。