夜間國道事故高7.5倍　14服務區祭貨車駕駛咖啡半價

▲國道服務區推大貨車駕駛消費優惠。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

國道夜間事故多，死傷程度比白天高7.5倍，為減少大貨車駕駛疲勞駕駛，以及提升使用休息室意願，高公局表示，即日起至3月31日前至全台14個國道服務區休息，將提供咖啡、提神飲料半價優惠。

高公局表示，夜間行車肇事致人員傷亡程度高於日間7.5倍，夜間行駛國道時，務必注意車前狀態，駕駛如有疲勞、精神不濟，將導致緊急狀況時無法及時反應，如用路人必須於夜間行駛國道，務以養足精神，可至全日24小時開放的各服務區駕駛人休息室，或駛離國道短暫休憩後再出發，避免疲勞駕車、導致危險。

為提升大貨車駕駛使用駕駛人休息室意願，高公局指出，即日起至3月底前已規劃「大貨車駕駛登記使用駕休室之消費優惠活動」，只要持大貨車駕照至服務區服務台登記使用休息室，就可索取咖啡或提神飲料半價優惠券，鼓勵大貨車駕駛多至服務區休息。

其中適用的國道服務區包括關西、西湖、西螺、南投、中壢、湖口、古坑、蘇澳、新營、泰安、清水、仁德、東山、關廟等14個服務區，分別提出咖啡或提神飲料半價優惠，駕駛人只要出示大貨車駕照、登記休息室，就可領半價優惠券當日使用，每人每次限領1組。

▲國道春節高乘載管制。（圖／高公局提供）

此外，今年春節連假期間也實施高乘載管制措施，其中2月19日至20日於西部國道北向實施；2月18日至21日於國5北向實施，民眾行駛國道須留意管制時段。