嘉藥美粧創意營爆滿　學生一日化身美粧科學家

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系舉辦美粧科學創意營，帶領學生從校園植物採集到實驗室萃取，實際體驗「從產地到肌膚」的研發流程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「天然、有機、綠色保養」已成為全球美粧產業的重要趨勢，嘉南藥理大學化粧品應用與管理系日前舉辦「2026美粧科學創意營：一日變身美粧科學家」，吸引來自全台超過20所高中職及專科學生踴躍報名，名額迅速額滿，展現年輕世代對美粧科學與永續議題的高度關注。

此次營隊課程設計跳脫傳統教室講授模式，直接將學員帶入嘉藥廣大的綠色校園，從植物採集開始，親身體驗化粧品研發的第一步。學員化身植物學家，於校園內採集銀花莧、九重葛、風鈴花等常見植物，隨後進入實驗室進行水萃取，並將新鮮取得的植萃精華加入自行調製的美白保濕乳液中，完整體驗「從產地到肌膚」的研發流程。

首次參與營隊的陳同學分享，原本覺得化學枯燥又遙遠，沒想到平時路邊常見的植物，竟能透過科學方法變成保養品，「從採集到製作乳液，才發現原來科學可以這麼貼近生活，也這麼有趣。」

除了科學實作，課程也結合年輕世代喜愛的心理測驗元素，推出「五官交響曲：調香藝術」課程，讓學員透過嗅覺、視覺與觸覺等五感體驗，依據自身人格特質調製專屬的「靈魂香氣」。下午則安排「顏上青春」彩妝課程，由專業師資教導流行妝容技巧，協助學生展現自然自信之美。

化粧品應用與管理系主任丁秀玉表示，嘉藥粧品系長期與產業密切接軌，綠色永續與客製化已是未來美粧產業的重要方向。本次營隊特別從「原料端」出發，讓學生理解美粧產品背後所需的科學基礎與對自然的尊重，期盼透過寓教於樂的實作體驗，啟發更多年輕學子投入美粧科學領域，成為未來產業的新生力量。