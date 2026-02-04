　
大陸 大陸焦點 特派現場

中共中央2026年一號文件公佈　點名支持「新能源車」進農村

▲中共中央2026年一號文件公佈。（圖／CFP）

▲中共中央2026年一號文件公佈。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

中共中央昨（3）日傍晚發佈2026年「一號文件」，依慣例，「一號文件」主要針對「三農（農村、農業和農民）工作」做出規劃及部署。值得注意的是，在經歷農村振興、轉型及脫貧致富的階段性目標後，2026年三農工作還特別強調支持新能源汽車、智慧家電及廢舊家電汰換回收等方面，成為持續「擴大內需」基本政策的執行力量。

▲共富,農村,工廠。（圖／CFP）

▲大陸農民勞作。（圖／CFP，下同）

《界面新聞》報導，《中共中央 國務院關於錨定農業農村現代化 扎實推進鄉村全面振興的意見》（以下簡稱《意見》）週二正式對外發佈，這是十八大以來第14個指導「三農」工作的中央一號文件，也是「十五五」首個中央一號文件。

根據大陸國家統計局數據顯示，2025年社會消費品零售總額首次突破50兆元（人民幣，下同）大關，鄉村消費市場零售額達到6.8兆元，同比增長4.1%，增速高於城鎮消費0.5個百分點。

大陸國家統計局另一項數據顯示，農村居民2025年人均可支配收入達到24456元，比2024年實際增長6%，實際增速比城鎮居民快1.8個百分點。

▲▼農民，農村，職災，職業傷害，腰傷，南投，農作物，稻田。（圖／視覺中國）

因此，在大陸面臨全球經濟挑戰的環境下，要在2026年持續拉動「內需」，農村的消費力成為政策推行的優勢區域。大陸近年推動家電用品「舊換新」的刺激消費政策下，2025年，冰箱等日用家電零售業、燃氣灶等廚具衛具零售業、手機等通信設備零售業銷售收入同比分別增長17.4%、12.9%和18.6%。

大陸國家發展改革委宏觀經濟研究院研究員塗聖偉提醒，影響消費的根本因素是收入，提高消費能力，提振消費信心，需要從增收減負兩方面入手，在增收方面，要加大穩崗就業政策支持力度，健全種糧農民收益保障機制和土地增值收益分配機制，發展壯大縣域富民產業，健全利益聯結機制，促進農民就近就業增收，千方百計提高農民收入；在減負方面，要完善農村公共服務體系，不斷提升教育、醫療、養老等與農民生活密切相關的公共服務水平。

