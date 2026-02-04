　
國際

槍殺安倍不服「被判無期」！　山上徹也律師團確定上訴

山上徹也移送。（圖／路透）

▲山上徹也被判無期，選擇上訴。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

暗殺日本前首相安倍晉三的槍手山上徹也一審被奈良地方法院判無期徒刑，他的辯護律師團已在近日正式提起上訴，全案將進入大阪高等法院審理。

根據《朝日電視台》報導，45歲的山上徹也2022年7月在奈良近距離槍殺助選中的安倍晉三，1月21日一審被奈良地方法院判處無期徒刑。而這起震驚國際的槍擊案，也引出統一教會等一系列後續問題。

此案的量刑關鍵在於山上徹也的成長背景與犯案動機之間的關聯性。辯方主張其「宗教二世」的成長背景應成為重要量刑依據，山上徹也的家庭因母親加入統一教會（現更名為世界和平統一家庭聯合會）後不斷巨額捐款而陷入崩潰，他的哥哥更因痛恨該教會最終自殺身亡，因此要求法院從輕量刑，判處20年以下有期徒刑。

對此，奈良地院在判決中明確駁回此項主張，認定「被告雖然成長環境確實不幸，但他已是40多歲且能獨立生活的成年人，完全理解殺人的嚴重性」，更直指山上的犯行「出於個人私利，屬於短視且自我中心的決策，其成長背景並非主要影響因素」。

一審判決結果出爐後，山上徹也曾向在庭審中擔任辯方證人的宗教社會學者會面時透露，將與律師討論是否繼續上訴。而最新報導指出，辯護律師團已正式提出上訴。

辯護律師團此次上訴的理由，主要集中在「量刑過重不當」，同時也針對判決將山上自製的槍械認定為槍砲刀劍類管制法中的「手槍」或「火砲」提出異議。此案接下來將交由大阪高等法院審理。

 
更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

槍殺安倍不服「被判無期」！　山上徹也律師團確定上訴

安倍暗殺山上徹也無期徒刑辯護上訴統一教會日韓要聞

