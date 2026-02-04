　
8成旅客遇過！「行李箱把手斷裂」用不到2年就壞　地勤曝避雷攻略

▲▼出國,行李,行李袋,機場,旅伴,旅遊,旅行社。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲行李箱要選耐摔的。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名自稱在機場擔任地勤的女網友觀察發現，某日系品牌行李箱，常遇到把手斷裂情況，約有8成旅客會遇到，而且是兩邊一起斷掉，甚至還有旅客用不到兩年就壞了，建議大家買行李箱，一定要選「耐摔度」，不要只看外觀，貼文掀起兩派網友熱論。

旅客怨：用不到2年就壞了

網友在Threads發文，身為地勤人員，經常看到某日系品牌的行李箱出現損壞，最常見就是提把斷裂，「大概有80%是斷手把進來的，而且不是斷一邊，是左右一起斷那種」，而且不少旅客抱怨，用不到兩年就壞了，每次貼破損標籤時，都忍不住替對方的花費感到心疼。

她強調，並不是要否定品牌或品質，而是托運環境包含摔落、拋甩、堆疊與擠壓，對箱體結構與把手設計是長期考驗，「有些箱子真的比較適合當登機箱」，建議大家買托運行李箱時，要把耐摔度放在顏值前面。

貼文一出，網友卻大讚好用，「使用五年，斷過一次手把，更換後繼續使用」、「我覺得很好用很耐用耶，用了8-9年，近期把手才終於壞掉拿去修理」、「用了10幾年都沒斷（每年出國2-3次），姑且不說提把，它的輪子煞車設計真的是我很喜歡的地方」、「手把是環保材質用一段時間就會斷掉，當下真的很傻眼，但還好網路買備品自己換也不難」、「我的已用10幾年，重歸重，但毫髮無傷，只是經常撞款」。

02/02 全台詐欺最新數據

