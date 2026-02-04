美商務部長：晶片集中台灣「不合邏輯」　目標搶回4成市占

▲ 盧特尼克喊話將半導體帶回美國。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府積極推動半導體製造本土化，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）關鍵礦產座談會上直言，台灣距離中國僅80英里（約129公里），將全球半導體製造集中在此根本不合邏輯，並稱政府目標是在先進半導體製造領域搶下40%市占率，市場規模上看1.2兆美元（約新台幣37.9兆元）。

強調把半導體帶回美國 已能產200萬顆輝達晶片

根據《中央社》，盧特尼克在3日座談會上強調，「把半導體產業帶回美國」是川普政府的核心戰略，過去美國晶片產量掛零，如今已能生產200萬顆輝達（Nvidia）最先進的Blackwell晶片。他特別澄清，所謂40%市占率指的是用於製造晶片的晶圓產能，而非資料中心，這些晶圓將為美國創造數兆美元的國內生產毛額（GDP）。

「矽盛世」9國加入 台灣定位關鍵夥伴

此次座談會正值川普啟動關鍵礦產儲備「金庫計畫」之際，國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）等多名內閣官員均出席。海柏格則在其他場次中介紹他主導的「矽盛世」（Pax Silica）倡議，該計畫目前已有9個成員國加入，包括南韓、澳洲、以色列、日本、卡達、新加坡、英國與阿拉伯聯合大公國，台灣則被美國國務院定位為「關鍵夥伴」（vital partner）。

面對主持人詢問參與國是否面臨美中選邊壓力，海柏格回應，「矽盛世」倡議聚焦供應鏈安全，避免企業仰賴的物流通道「受制於某個外國軍事力量」。他也理解許多國家與中國已建立合作關係，美方期待能就供應鏈安全議題達成合理共識，確保雙邊繁榮發展。

眾院主席示警中國威脅 強調需強大軍力嚇阻

眾議院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）則指出，委員會必須突顯美國在關鍵領域的弱點並提出因應之道，並舉例稱委員會去年底就發布報告，檢視中國在關鍵礦產領域的價格操縱行為。他指出，中國許多技術具軍民兩用特性，加上對台威脅日增，「我們必須強化經濟與科技實力，同時必須認清，我們需要強大軍事力量來嚇阻各地侵略。」

盧比歐主持關鍵礦產部長會議 數十國參與

川普「金庫計畫」與CSIS座談會皆為美方降低對中關鍵礦產依賴的一環，國務卿盧比歐4日也將主持「關鍵礦產部長級會議」，料將聚焦稀土議題，來自歐洲、非洲與亞洲數十國官員將參與。根據《美聯社》報導，會議期間預計簽署多項雙邊協定，改善並協調關鍵礦產供應鏈與物流系統。