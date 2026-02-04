　
國際

美商務部長：晶片集中台灣「不合邏輯」　目標搶回4成市占

▲▼美國商務部長盧特尼克。（圖／達志影像）

▲ 盧特尼克喊話將半導體帶回美國。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府積極推動半導體製造本土化，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）關鍵礦產座談會上直言，台灣距離中國僅80英里（約129公里），將全球半導體製造集中在此根本不合邏輯，並稱政府目標是在先進半導體製造領域搶下40%市占率，市場規模上看1.2兆美元（約新台幣37.9兆元）。

強調把半導體帶回美國　已能產200萬顆輝達晶片

根據《中央社》，盧特尼克在3日座談會上強調，「把半導體產業帶回美國」是川普政府的核心戰略，過去美國晶片產量掛零，如今已能生產200萬顆輝達（Nvidia）最先進的Blackwell晶片。他特別澄清，所謂40%市占率指的是用於製造晶片的晶圓產能，而非資料中心，這些晶圓將為美國創造數兆美元的國內生產毛額（GDP）。

「矽盛世」9國加入　台灣定位關鍵夥伴

此次座談會正值川普啟動關鍵礦產儲備「金庫計畫」之際，國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）等多名內閣官員均出席。海柏格則在其他場次中介紹他主導的「矽盛世」（Pax Silica）倡議，該計畫目前已有9個成員國加入，包括南韓、澳洲、以色列、日本、卡達、新加坡、英國與阿拉伯聯合大公國，台灣則被美國國務院定位為「關鍵夥伴」（vital partner）。

面對主持人詢問參與國是否面臨美中選邊壓力，海柏格回應，「矽盛世」倡議聚焦供應鏈安全，避免企業仰賴的物流通道「受制於某個外國軍事力量」。他也理解許多國家與中國已建立合作關係，美方期待能就供應鏈安全議題達成合理共識，確保雙邊繁榮發展。

眾院主席示警中國威脅　強調需強大軍力嚇阻

眾議院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）則指出，委員會必須突顯美國在關鍵領域的弱點並提出因應之道，並舉例稱委員會去年底就發布報告，檢視中國在關鍵礦產領域的價格操縱行為。他指出，中國許多技術具軍民兩用特性，加上對台威脅日增，「我們必須強化經濟與科技實力，同時必須認清，我們需要強大軍事力量來嚇阻各地侵略。」

盧比歐主持關鍵礦產部長會議　數十國參與

川普「金庫計畫」與CSIS座談會皆為美方降低對中關鍵礦產依賴的一環，國務卿盧比歐4日也將主持「關鍵礦產部長級會議」，料將聚焦稀土議題，來自歐洲、非洲與亞洲數十國官員將參與。根據《美聯社》報導，會議期間預計簽署多項雙邊協定，改善並協調關鍵礦產供應鏈與物流系統。

02/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

不甩鄭麗文稱「我們是中國人」！　蔣萬安重申：我是台灣人
快訊／砍警嫌「胸口中彈」！　搶救無效亡
快訊／強勢回歸！高嘉瑜：希望重新做人、從頭開始
快訊／33歲警頭被砍出2大洞滿臉血！　顱骨骨裂ICU觀察中
大S「泡溫泉＋吃退燒藥」是致命主因！　韓醫：免疫系統投降
港湖最強吸票機回歸！　最大受害者憂：希望高嘉瑜手下留情
快訊／金宣虎涉逃稅發聲道歉了！
南韓完了！美國擬正式宣布「調漲關稅」　高層官員空手而歸

隻字未提關稅！韓派外長急赴紐約會晤盧比歐　美國態度冷淡無共識

跟風TikTok危險挑戰　9歲童「壓力球丟微波爐爆炸」半臉被炸重傷

美商務部長：晶片集中台灣「不合邏輯」　目標搶回4成市占

槍殺安倍不服「被判無期」！　山上徹也律師團確定上訴

南韓完了！美國研擬正式宣布「調漲關稅」　外長貿易代表空手而歸

馬斯克被傳喚！法檢警突擊X巴黎辦公室「驚涉兒童性影像」

利比亞強人格達費之子遭「處決式暗殺」！　4歹徒闖入住處行兇

好市多烤雞「無防腐劑」翻車！美消費者集體訴訟　官方回應了

亞特蘭大駐處投書美媒：若台遭中封鎖將衝擊美供應鏈

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

陸屁孩放火燒死薩摩耶

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

中華郵政推「威廉波特世界少棒冠軍」紀念郵票　2/10開賣

中華郵政推「威廉波特世界少棒冠軍」紀念郵票　2/10開賣

2025年8月25日台灣隊於2025威廉波特世界少棒錦標賽奪冠，拿下睽違29年的威廉波特少棒總冠軍。為紀念台北市東園國小少棒隊於2025威廉波特世界少棒錦標賽中勇奪冠軍，中華郵政宣布發行紀念郵票，包括郵票1套2枚，面值皆為12元，預定於115年2月10日發行。

不甩鄭麗文稱「我們中國人」　蔣：我是台灣人

不甩鄭麗文稱「我們中國人」　蔣：我是台灣人

華府施壓方式改變！川普時代點名成常態　國民黨深陷同溫層恐內外失據

華府施壓方式改變！川普時代點名成常態　國民黨深陷同溫層恐內外失據

三年發一次！ 陸87間央企負責人「激勵收入」大公開　

三年發一次！ 陸87間央企負責人「激勵收入」大公開　

點李貞秀「退大陸國籍申請表」5錯誤　石明謹質疑：臨時亂填的

點李貞秀「退大陸國籍申請表」5錯誤　石明謹質疑：臨時亂填的

半導體台灣美國中國矽盛世

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

大S兒女缺席週年儀式掀討論

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

