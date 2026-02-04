陸男在台偷賣北韓「萬壽臺」畫作　二審輕判10月緩刑5年

▲男子在台販售北韓萬壽臺畫作，二審獲判緩刑。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

在台灣經營畫廊的大陸籍男子殷長亮，涉嫌向北韓「萬壽臺」進口油畫作品在台販售，遭檢方依照違反《資恐防制法》提起公訴。一審將他判處有期徒刑1年、併科罰金120萬元。案件上訴二審，高等法院重新認定畫作後，改判他有期徒刑10月、併科罰金35萬元；高院還宣告緩刑5年的自新機會。可上訴。

北韓萬壽臺創作社（朝鮮語：만수대해외개발회사，英語：MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES），是官方成立，網羅北韓上千名頂尖藝術家創作各類作品，由官方出具保證書、在國際市場具有相當吸引力，被視為北韓政權賺取外匯、發展核武的資金來源之一。不過聯合國安理會2017年8月5日，將北韓萬壽臺創作社列為制裁對象，我國法務部同年8月15日跟進，禁止以任何形式資助北韓萬壽臺創作社。

而檢調單位接獲檢舉，發現在高雄市鼓山區經營「長亮畫廊」的殷男，私下向客戶推銷北韓萬壽臺創作社與白虎畫廊畫作，2020年3月12日以12萬6千元賣出朴億哲畫作「金剛山」、同年7月7日賣出朴哲進畫作「富貴百魚圖」、7月14日以18萬元賣出朴億哲「金剛山之二」。檢方偵辦後，進行搜索，除了查出殷男已經販售出的北韓萬壽臺畫作以外，還發現他協助客戶下訂4幅北韓畫家的作品，金額分別為1000到3000人民幣不等，並已分別匯入北韓官方帳戶中。

檢方認為殷男的行為，已經間接對我國列為制裁對象提供財物，且殷男還因此獲利台幣30萬6千元。全案偵查終結後，檢方依照違反《資恐防制法》提起公訴。一審台北地院將殷男判處有期徒刑1年、併科罰金120萬元，並於執行完畢後驅逐出境。案件上訴第二審。

高等法院二審審理時，重新針對畫作鑑定，以有北韓萬壽臺出具的證書才列為沒收標的，因此改認定共有4幅畫作符合此標準。全案於4日二審宣判，高院改判殷男有期徒刑10月，併科罰金35萬元；此外，高院也宣告緩刑5年的自新機會，緩刑期間交付保護管束，並須繳交35萬元給予公庫，並應於判決確定後一年內，接受60小時義務勞務，以及20小時法治教育。