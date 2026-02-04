賴清德「好老師不如好書」挨轟　律師：斷章取義的肯定不是好老師

▲總統賴清德。（圖／翻攝臉書／賴清德）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德3日在台北國際書展致詞時提及，「與其追求擠進名校、追逐名師，不如讓孩子找到一本好書」，引起全國教育產業總工會不滿，認為總統在國際書展這樣的場合說出這樣輕蔑教師的言語，是對於教師最大的侮辱，應向全台教師道歉。對此，律師林智群今（4日）表示，有說好老師不重要嗎？會跳出來抗議的，邏輯這麼差，還斷章取義，肯定不是好老師。

林智群表示，賴總統去書展買書，表示「與其為了好老師拼命考進名校，不如買本好書」，然後全國教育產業總工會就跑出來嗆總統。

林智群表示，好書比好老師重要，有說好老師不重要嗎？會跳出來抗議的，邏輯這麼差，還斷章取義，肯定不是好老師。

林智群說，況且名校有好老師，一般學校也是有好老師，有什麼問題？好老師只能陪幾年，好書可以陪一輩子。

另外，總統府發言人郭雅慧也指出，賴總統在書展致詞，原意是表達「好老師可遇不可求，不希望家長用盡全力擠明星學校，而是要培養孩子多閱讀」。

郭雅慧強調，與其把總統致詞斷章取義，只取一句話並刻意去除前後文進行政治攻擊，栽贓說他貶低老師，不如好好為書展這群有才華的作家們多多宣傳。

▼全教產認為，賴清德稱「好老師不如好書」是不尊重老師，呼籲總統應向全台教師道歉。（圖／全教產提供）