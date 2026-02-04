快訊／2026布局倒數　民進黨提名屏東周春米、澎湖陳光復力拼連任

▲民進黨屏東縣長、澎湖縣長提名記者會。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（4日）召開中執會，也通過「2026年屏東縣長及澎湖縣長提名候選人名單」，提名現任屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任，隨後舉行提名記者會，由總統兼任民進黨主席賴清德正式宣布。

賴清德介紹，周春米縣長，無論是擔任律師、不分區立委，或是肩負縣長重任，都秉持著法律人公義的信念，用專業守護人民，更以女性溫暖的力量服務鄉親。上任以來，無論在文化品牌、長照服務、親子政策，還是引進科技產業進駐的努力，都發揮「柔性治理」力量，讓屏東走出更細膩、更有溫度的新路線。

賴清德也介紹，陳光復縣長，如同許多前往外地發展的澎湖人，展現出「不屈不撓」的精神。即便2018年競選連任失利，他仍持續為澎湖貢獻心力，2022年他再度當選後，拚盡全力為地方發展帶來改變。對陳縣長而言，服務鄉親是責任，更是榮耀。他以「務實治理」的態度，努力讓縣府的公共債務歸零，同時也推動基礎建設，打造全齡關懷、世代共好的幸褔澎湖。

賴清德表示，相信「柔性治理」的周春米縣長，與「務實治理」的陳光復縣長，他們優異的縣政表現，絕對能夠持續帶領屏東、澎湖發展，為地方帶來更進步的未來。

陳光復指出，過去三年在中央的支持下，澎湖不僅守護最美麗海灣的自然資產，更打造為全國福利領先的縣市。他細數，縣府成功推動了包括育兒、交通、敬老及學生午餐等多項補助，且在擴大福利的同時，達成縣府負債全數清償的施政目標。陳光復承諾將再拚四年，完善公務員離島加給機制，留住優秀人才，為縣民打造世代共好的環境。

周春米表示，三年多前當選屏東縣長以來，始終戰戰兢兢思考如何讓屏東更好，也感謝賴總統推動均衡台灣的政策方向，支持屏東完備重大基礎建設。上任後成立全國第一個縣政府長照處，社區關懷據點佈建率達99%，並推動周周喝鮮乳、營養午餐補助與育兒三部曲，落實全齡照顧。在財政紀律穩健下，持續強化農漁韌性、觀光發展，並成功爭取半導體與太空產業進駐。她將珍惜屏東給予的機會，帶領屏東持續前行、更加進步。