　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／2026布局倒數　民進黨提名屏東周春米、澎湖陳光復力拼連任

▲▼總統兼民進黨主席賴清德出席屏東澎湖提名記者會。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨屏東縣長、澎湖縣長提名記者會。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（4日）召開中執會，也通過「2026年屏東縣長及澎湖縣長提名候選人名單」，提名現任屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任，隨後舉行提名記者會，由總統兼任民進黨主席賴清德正式宣布。

賴清德介紹，周春米縣長，無論是擔任律師、不分區立委，或是肩負縣長重任，都秉持著法律人公義的信念，用專業守護人民，更以女性溫暖的力量服務鄉親。上任以來，無論在文化品牌、長照服務、親子政策，還是引進科技產業進駐的努力，都發揮「柔性治理」力量，讓屏東走出更細膩、更有溫度的新路線。

賴清德也介紹，陳光復縣長，如同許多前往外地發展的澎湖人，展現出「不屈不撓」的精神。即便2018年競選連任失利，他仍持續為澎湖貢獻心力，2022年他再度當選後，拚盡全力為地方發展帶來改變。對陳縣長而言，服務鄉親是責任，更是榮耀。他以「務實治理」的態度，努力讓縣府的公共債務歸零，同時也推動基礎建設，打造全齡關懷、世代共好的幸褔澎湖。

賴清德表示，相信「柔性治理」的周春米縣長，與「務實治理」的陳光復縣長，他們優異的縣政表現，絕對能夠持續帶領屏東、澎湖發展，為地方帶來更進步的未來。

陳光復指出，過去三年在中央的支持下，澎湖不僅守護最美麗海灣的自然資產，更打造為全國福利領先的縣市。他細數，縣府成功推動了包括育兒、交通、敬老及學生午餐等多項補助，且在擴大福利的同時，達成縣府負債全數清償的施政目標。陳光復承諾將再拚四年，完善公務員離島加給機制，留住優秀人才，為縣民打造世代共好的環境。

周春米表示，三年多前當選屏東縣長以來，始終戰戰兢兢思考如何讓屏東更好，也感謝賴總統推動均衡台灣的政策方向，支持屏東完備重大基礎建設。上任後成立全國第一個縣政府長照處，社區關懷據點佈建率達99%，並推動周周喝鮮乳、營養午餐補助與育兒三部曲，落實全齡照顧。在財政紀律穩健下，持續強化農漁韌性、觀光發展，並成功爭取半導體與太空產業進駐。她將珍惜屏東給予的機會，帶領屏東持續前行、更加進步。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吳淡如認「放棄日本長居權」：國民年金多得可怕
快訊／3張加油中200萬　獎落2縣市
快訊／17張千萬發票！　幸運兒一次看
快訊／馬如龍49歲兒猝逝　相驗死因曝光
快訊／竹聯幫大老吳敦病逝　黑白兩道震驚
袁惟仁病逝！吳宗憲悲吐「才剛匯大筆金額」嘆：一路好走
輝達北士科權利金拍板！金額是秘密　地上權設定「50+20」年
快訊／兒被鄰居刺胸奪命　母悲再無人孝順...求重判結局曝
搭機「目睹超沒品一幕」萬人崩潰　前空姐曝：無法勸阻
霍諾德認爬101前「超級抖」！　女兒爬冰箱不敢罵：我沒資格

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣萬安27本「市長書單」全公開！　《黃仁勳傳》也在列

3監委濫用公務車懲處僅要求道歉　黃國昌嗆廢物院：刪到0元！

盼以「父母心」治理新竹縣　陳見賢：新竹需要能穩穩接手的人

李貞秀棄陸籍遭拒！邱垂正籲努力一下　柯文哲：要怎麼努力？

農曆年前請辭投入新北選戰？　李四川重話駁斥：絕沒這件事

美國非民進黨藉口！白版軍購條例惹議　柯文哲：會跟華盛頓直接溝通

輝達北士科權利金拍板！金額是「秘密」　地上權設定「50+20」年

中配中常委遭爆宣誓「落實習近平思想」　國民黨：由考紀會說明

國共智庫論壇喊「兩岸中國人」推15共識　綠：與主流民意背道而馳

陸軍1分鐘短片宣導「別做共諜傀儡」　籲官兵勇敢認錯爭取改過

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

陸屁孩放火燒死薩摩耶

蔣萬安27本「市長書單」全公開！　《黃仁勳傳》也在列

3監委濫用公務車懲處僅要求道歉　黃國昌嗆廢物院：刪到0元！

盼以「父母心」治理新竹縣　陳見賢：新竹需要能穩穩接手的人

李貞秀棄陸籍遭拒！邱垂正籲努力一下　柯文哲：要怎麼努力？

農曆年前請辭投入新北選戰？　李四川重話駁斥：絕沒這件事

美國非民進黨藉口！白版軍購條例惹議　柯文哲：會跟華盛頓直接溝通

輝達北士科權利金拍板！金額是「秘密」　地上權設定「50+20」年

中配中常委遭爆宣誓「落實習近平思想」　國民黨：由考紀會說明

國共智庫論壇喊「兩岸中國人」推15共識　綠：與主流民意背道而馳

陸軍1分鐘短片宣導「別做共諜傀儡」　籲官兵勇敢認錯爭取改過

房貸40年真的不可怕？他喊「年紀太大」才是　兩派吵翻

大S生前是俠女！霸氣喊「賺錢養吳佩慈」　小刀受囑託爆：心地好到難以相信

鍾欣凌跟老公分房三年　自爆高中就偷看A片

盧秀燕慰問谷關消防分隊　市府將持續投入資源強化山域救災能量

將ART納入台美《矽盛世宣言》的戰略思考

神級年貨開搶！Mia C'bon「金馬賀歲 馳躍新春」尊榮登場　頂級和牛、進口精品禮盒打造質感圍爐

福島大內宿超詳細鐵道巴士轉乘攻略！必登觀景台俯瞰雪白街道

日本托嬰中心男師「摸數十名男童下體」被逮！　惡狼長相曝光

陸屁孩「燒死薩摩耶」事件落幕　飼主突刪光證據…引全網傻眼

超越米津玄師、YOASOBI！高市早苗30秒宣傳片「飆破1億次觀看」

【整間店被撞爛】貨車迴轉聯結車迎頭撞上 失控衝早餐店！驚悚瞬間曝

政治熱門新聞

快訊／選港湖議員強勢回歸！　高嘉瑜：希望重新做人、從頭開始

軍公教要發年終了！2月6日入帳　年終+考績平均可拿2.5個月

不甩鄭麗文稱「我們中國人」　蔣：我是台灣人

港湖最強吸票機回歸議員選戰　最大受害者憂：希望高嘉瑜手下留情

沈慶京：林俊言曾說「柯P非好人，你沒必要犧牲」

美國共和黨議員才轟藍白　今換民主黨議員發聲：非削弱防禦的時候

賴清德「找好老師不如找好書」惹議　府貼逐字稿：勿栽贓

總統級書單！賴清德去年推BL漫畫　今年看GL《課金派戀愛》

賴清德「好老師不如好書」挨轟　律師：斷章取義的肯定不是好老師

黃國昌：在野黨2026最大戰略打下高雄

全教產轟賴清德「好老師不如好書」侮辱　綠支持者灌爆：造謠爛老師

台灣首次入榜十大船東國　船舶產值達628.7億美元

藍台中人選未定基層焦慮　江啟臣：與楊瓊瓔是不同階段的同行者

點李貞秀「退大陸國籍申請表」5錯誤　石明謹質疑：臨時亂填的

更多熱門

相關新聞

國共智庫論壇喊「兩岸中國人」推15共識　綠：與主流民意背道而馳

國共智庫論壇喊「兩岸中國人」推15共識　綠：與主流民意背道而馳

國民黨副主席蕭旭岑昨日出席與中共合辦的「兩岸交流合作前瞻」智庫論壇，並發布共15項共同意見，推動解除民進黨對兩岸人員往來的人為限制，更要「堅持九二共識、反對台獨」，「兩岸同屬一個中國」。對此，民進黨今（4日）回應，整場國共論壇雖名為「兩岸交流合作前瞻」，卻充斥各種「兩岸中國人」與「疑美論」的認知宣傳。國民黨淪為中共「謠言留聲機」，對不起台灣。

賴清德嗆二次西進　鄭麗文酸：我去華府你要如何反應？

賴清德嗆二次西進　鄭麗文酸：我去華府你要如何反應？

陳素月推「赤兔馬」福袋拚彰化縣長

陳素月推「赤兔馬」福袋拚彰化縣長

李俊俋復出！公務車爭議半年後　任賴清德主席特助

李俊俋復出！公務車爭議半年後　任賴清德主席特助

尷尬！黃國昌控綠召委「一堆考察」浪費時間　但藍白考察數更多

尷尬！黃國昌控綠召委「一堆考察」浪費時間　但藍白考察數更多

關鍵字：

屏東縣長澎湖縣長民進黨提名賴清德周春米陳光復2026大選

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面