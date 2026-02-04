快訊／寶寶不能代表民進黨參選！　綠廉政會確定停權陳怡君

▲民進黨廉政會主委邱駿彥。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨直轄市議員初選今（4日）開始領表登記，北市議員陳怡君涉助理費案、一審遭判7年10月，今仍到場登記參選。而民進黨廉政會今晚開會討論此案，陳怡君也親自到場說明。稍早廉政會做出決議，將陳怡君停權2年6個月，也代表陳怡君2026大選將不能代表民進黨參選議員。

陳怡君今仍到北市黨部登記參選，陳怡君表示，大家看她的臉就知道她是民進黨的，不用拿出黨證，「我長的就是民進黨的樣子，我是民進黨寶寶」而陳怡君晚間也出席廉政會，她會後受訪時略帶哽咽表示，結果當然不會樂觀，但尊重廉政會，還是會全力支持黨推出的候選人，不管黨做什麼決定，跟民進黨感情不會斷，也感謝廉政會給機會說明。

對於陳怡君案，廉政會主委邱駿彥表示，最後廉政會做出決定，停權兩年六個月，到底要停權多久廉政委員討論一段時間，陳怡君有兩個罪，助理費詐取財務、不違背職務收受賄賂，兩個總共判七年十個月，這是屬於比較重的罪，本來也有委員認為應該停權三年。

邱駿彥說明，但陳怡君有親自出席說明案情、陳述意見，整個案子狀況也有再上訴，會不會有機會是另一回事，但至少陳怡君態度非常好，她也承認有些地方做得不對，不對的地方要受到國家法律制裁，最後結論就是停權兩年六個月。

而陳怡君今日帶了不少資料，包含收據等等，廉政委員是否有採信相關說法？邱駿彥回應，這也是把三年降為兩年六個月的原因之一，陳怡君確實帶了不少資料來。

至於選舉是否受到影響？邱駿彥說明，能不能參選是北市黨部權責，但據他了解，若停權的話依照規定，黨就不會提名，但不妨礙陳怡君參選權利，有可能她會選不一定。陳怡君也有表達希望不要脫黨參選，她對黨有很深感情，但民進黨有自己的嚴謹信仰，無論如何都不可違背清廉的狀況。

邱駿彥表示，民進黨九樓會議室就是清廉、勤政、愛鄉土，清廉是第一要務，呼籲所有從政黨員注意這件事，立法院這次修改立法院組織法，把助理費變成立委薪水，要到第12屆立委後開始適用，也只有立委適用，地方民意代表沒有，呼籲民代特別注意，並非立院修法就全部民代適用。

至於陳怡君是否有提到脫黨參選？邱駿彥透露，陳怡君明確說這不是她的選項，是支持者要求她這麼做，「從她的話語中，還是感覺到她對黨有深厚感情，但最後會怎麼樣，我們也不知道」。