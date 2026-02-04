　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃仁勳讚台美關稅談判結果Excellent　賴清德籲朝野本於國家利益審查

▲▼總統兼民進黨主席賴清德出席中常會。（圖／民進黨提供）

▲總統兼民進黨主席賴清德出席中常會。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（4日）召開中執會，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時表示，對於強化台灣國家安全與印太區域穩定的「國防特別預算」，美國在台協會（AIT）已七度公開表達支持的立場，呼籲朝野各黨民生經濟與國家安全為優先。而對於台美關稅結果，輝達執行長黃仁勳公開讚賞Excellent！Fantastic！是非常出色結果。賴清德也表示，期盼未來關稅協議送交國會時，朝野各黨能本於國家利益，秉持專業、依法審查，全力支持協議通過。

賴清德表示，立法院已在上週五結束第十一屆第四會期。首先，要感謝民進黨團積極協助行政院，推動「韌性特別預算」與「災後重建特別預算」，也要感謝立法院完成立法，讓政府能夠及時回應國家韌性與災後重建的迫切需求。然而，令人遺憾的是，本會期在藍白聯手下，非但攸關國家整體發展的「中央政府總預算案」，及強化國軍作戰能力的「國防特別預算條例」草案，未能付委審查。

賴清德直言，在野黨卻強行通過多項具爭議性的法案，甚至在最後一次院會中，通過《衛星廣播電視法》的修法，為執照遭撤銷的中天新聞台復活大開後門；通過修改《不當黨產條例》，讓國民黨取回過去不當侵吞的國家財產；以及通過《立法院組織法》修正案，為立委貪污助理費除罪化。

賴清德強調，若今年度的政府總預算案遲遲未審議通過，不僅將對民生經濟產生衝擊，更可能使台灣在AI人工智慧浪潮與全球競爭中，錯失關鍵發展時機。

對於強化台灣國家安全與印太區域穩定的「國防特別預算」，賴清德表示，美國在台協會（AIT）已七度公開表達支持的立場。若在野黨持續阻擋國內外廣泛支持的政院版「國防特別條例」草案，反而通過欠缺整體戰略規劃的版本，勢將延誤國防戰力提升，且恐讓國際社會誤解台灣自我防衛及捍衛印太和平的決心。

賴清德再次呼籲朝野各黨，能以民生經濟與國家安全為優先，在新會期開議後，儘速完成總預算案與國防特別條例的審議。

對於台美關稅，賴清德提到，在鄭麗君副院長與行政院團隊努力下，台灣已順利與美國完成談判，達成對等關稅百分之十五且不疊加，與美國232條款最優惠待遇的重要成果。這次關稅談判的成效，不僅已反映在股市與出口表現上，也獲得產業界普遍的肯定。日前，輝達執行長黃仁勳公開讚賞談判結果，及肯定台灣在全球產業鏈中的重要性。

賴清德表示，期盼未來關稅協議送交國會時，朝野各黨能本於國家利益，秉持專業、依法審查，全力支持協議通過，協助台灣產業加速擴大國際布局。

